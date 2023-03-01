İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği Macar parlamentosunda

Yazan, Tarık Demirkan

Unvan, Budapeşte



bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın Macaristan’da hukuk devleti uygulamalarının eksik olduğu hakkında yalan haberler yaydığını söylüyor.

Altı aydır Macar parlamentosunun gündeminde bulunan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onaylanması konusu Çarşamba günü nihayet görüşülmeye başlandı.

İki ülkenin NATO üyeliğine kabul edilmesi teklifi şimdiye kadar Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO üyesi ülkeler tarafından ulusal parlamentolarda onaylanmıştı.

Macaristan ise değişik nedenlerle bu konuyu henüz parlamento gündemine almamıştı.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Viktor Orban, hükümetinin parlamentodan söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamasını isteyeceğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Katalin Novak da, söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin gerekli olduğu yolunda bir açıklamayla, parlamentonun bu konuda olumlu karar alması gerektiğini vurguladı.

Ancak tüm bu olumlu sinyallere rağmen, Macar Parlamentosu'ndan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kısa sürede bir onay çıkması beklenmiyor.

Tereddütlerin gerisinde ise, yine Başbakan Viktor Orban tarafından geçtiğimiz Cuma günü bir radyo konuşmasında dile getirilen temkinli yaklaşım yatıyor.

Macar Başbakanı o konuşmasında, her ne kadar Macar parlamentosuna iki ülkenin NATO’ya kabulü yolunda bir karar almasını önereceğini söylese de, partisi içinde iki İskandinav ülkesinin katılımına karşı ciddi bir muhalefet olduğunu da belirtti.

Orban’dan İsveç’e ve Finlandiya’ya yönelik eleştiri

Orban "İsveç ve Finlandiya, Macaristan’ın onların kararına saygı duymasını ve NATO üyeliklerini onaylamasını istiyorlarsa, bu iki ülkenin de Macaristan’a karşı gerçek olmayan iddialar ortaya atmaktan vazgeçmeleri gerekiyor" dedi.

Orban konuşmasının devamında bu iki ülkeyi Macaristan’da hukuk devleti uygulamalarının eksik olduğu hakkında yalan haberler yaymakla da suçladı.

Macaristan başbakanı aynı konuşmasında Türkiye konusuna da girdi ve "İsveç’in Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerini desteklediği" saptamasını yaparak "Türkiye bizim müttefikimiz ve Türkiye’nin sesini de duymak zorundayız" dedi.