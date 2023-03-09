İtalya hükümetinden yeni göç kararnamesi: İnsan kaçakçılarına cezalar artıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cutro sahilinde, ölenleri anmak amacıyla sembolik bir mezar yeri yapıldı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Roma

32 dakika önce

İtalya kıyılarında 26 Şubat’ta bir göçmen teknesinin batması ve en az 72 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, ‘insan kaçakçılarına’ daha ağır cezalar öngören bir kararnameye imza attı.

Türkiye’den denize açıldıktan sonra 26 Şubat’ta sabaha karşı İtalya kıyıları yakınlarında batan göçmen teknesi, Roma yönetiminin ­ve kolluk güçlerinin müdahalede geç ve yetersiz kalmakla suçlanmasına yol açmıştı.

İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Cutro kasabası açıklarında batan tekneden 80 kişi kurtulurken kayıplarla birlikte ölü sayısının 100’e ulaşabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı koalisyon hükümetine gelen eleştirilerin ardından Başbakan Giorgia Meloni, göç meselesini görüşmek üzere bugün Bakanlar Kurulu’nu olayın yaşandığı Cutro’da topladı. Bakanlar Kurulu toplantısında, düzensiz göçle mücadeleyi sıkılaştırma ve düzenli göçmen girişini kolaylaştırma amaçlı yeni bir kararname kabul edildi.

Kararnameyle, insan kaçakçısı olarak nitelenen kişilere verilecek hapis cezaları artırılacak.

Göçmen teknelerini kullandıkları belirlenen kişiler halen ‘’yasa dışı göçe yardım ve yataklık’’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi cezasıyla karşı karşıya. Ancak bu uygulama, tekneleri kullanan kişilerin her zaman insan kaçakçılığı şebekelerine dahil olmadığı gerekçesiyle tartışmalı bulunuyordu.

Yeni yasal düzenlemeyle ise "yabancıların ülke sınırları içine getirilmesini teşvik eden, yöneten, organize eden, finanse eden veya gerçekleştiren kişilere" verilecek ceza, can kaybı sayısına bağlı olarak 30 yıla çıkabilecek.

Ülkeye giriş yapmış olan ancak sığınma hakkı tanınmayan kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemlerinin hızlandırılması ve geri gönderme merkezlerine ek destek sağlanıyor.

Öte yandan İtalya’ya yasal yollarla, iş amaçlı göçmen girişlerini kolaylaştıracak tedbirler de kararnameye dahil edildi. İtalya ile iş birliği içinde ‘’yasa dışı’’ göçe karşı kampanya yürüten üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ‘’ayrıcalıklı’’ kotalar ayrılacak.

Kararnameyi açıklayan Başbakan Meloni, göç meselesinin çok kompleks bir dosya olduğunu ve ulusal değil uluslararası çapta ele alınması gerektiğini belirtti; Ukrayna’daki savaştan Türkiye’deki depremlere kadar bölge ülkelerindeki gelişmelerin bu dosya üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Meloni ayrıca, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile yaptığı göç anlaşmasının benzerlerinin Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapılması gerektiğini savundu.

10 yılda 17 bin kayıp

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başbakan Giorgia Meloni, göç meselesini görüşmek üzere bugün Bakanlar Kurulu’nu olayın yaşandığı Cutro’da topladı.

İtalya’ya 2023’ün başından bu yana deniz yoluyla giriş yapan göçmen sayısı 16 bine yaklaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 6 bin civarındaydı.

Yalnızca son 24 saatte güneydeki Lampedusa adasına yaklaşık 1200 kişinin ulaştığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Kuzey Afrika kıyılarından İtalya ve Malta’ya ulaşan Orta Akdeniz hattını ‘’dünyanın bilinen en ölümcül göç rotası’’ olarak niteliyor.