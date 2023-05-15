Seçim 2023: İkinci turda takvim nasıl işleyecek?

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22 dakika önce

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Oy sayımı devam ediyor ve henüz resmi sonuçlar açıklanmadı. Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması halinde en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu iki hafta sonra ikinci turda yeniden yarışacak.

AA'nın son verilerine göre TSİ 07.30 itibarıyla açılan sandık oran yüzde 99,20 iken Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,39'unu aldı.

Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 44,97 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs’ta yapılacak.

İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, yani Kılıçdaroğlu ve Erdoğan, yarışacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs: Oy verme günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.