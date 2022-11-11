KFC Almanya, 'Kristal Gece' mesajı için özür diledi

Kaynak, PA Media

34 dakika önce

Fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC), Almanya'daki müşterilerine gönderdiği ve onları Kristallnacht'ı anmak için peynirli tavuk almaya davet eden promosyon mesajı için özür diledi.

1938'de Almanya'da 90'dan fazla kişinin ölümüne ve Yahudilere ait işletmeler ve ibadet yerlerinin tahrip edilmesine yol açan, Nazi liderliğindeki bir dizi Yahudi karşıtı saldırı, Kristallnacht (Kristal Gece veya Kırık Camlar Gecesi) ismiyle anılıyor.

Olayda Almanya’nın tüm kentlerinde Yahudilere ait iş yerlerinin camları kırıldı, dükkanları yağmalandı ve sinagogları ateşe verildi.

Yaygın bir şekilde Holokost'un başlangıcı olarak kabul edilen bu şiddet dalgasına, sokaklardaki kırık vitrin camları nedeniyle Kristal Gece ismi verildi.

A﻿lmanya'da 9 Kasım Kristallnacht gününde her yıl Naziler tarafından öldürülen 6 milyondan fazla Yahudi'yi anmak için çeşitli etkinlikler ve konuşmalar düzenleniyor.

Tavuk restoranı zinciri K﻿FC, Çarşamba günü Almanya'daki müşterilerine WhatsApp üzerinden "İşte bugün Kristallnacht anma günü! Çıtır tavuğunuzun yanında daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın" bildirisini gönderdi.

Şirket, ağır şekilde eleştirilen bu mesajın, daha sonra "sistem hatası" olduğunu savundu.

A﻿lman gazetesi Bild'e göre, şirket, yarım saat sonra müşterilerine özür içeren bir mesaj daha gönderdi.

Mesajda, "Çok üzgünüz. Bunun tekrarlanmaması için gerekli kontrolleri derhal yapacağız. Lütfen bu hatamızı affedin" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

'Y﻿azılım hatası' savunması

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu Halka İlişkiler Direktörü Daniel Sugarman, KFC'nin promosyon mesajının "iğrenç" olduğunu söyledi.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) Avrupa Bölgesi Yardımcı Direktörü Dalia Grinfield ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kristallnacht'ta daha ne kadar yanlış davranabilirsin KFC Almanya. Yazıklar olsun!" dedi.

N﻿ewsweek dergisine açıklama yapan KFC Almanya, söz konusu mesajın bir yazılım hatası olduğunu savundu.

K﻿FC, "Otomatik bildirimleri gönderen sistemin ulusal anma günlerini içeren takvimle bağlantılı bir şekilde çalıştığını" belirtti.

F﻿ast food zinciri, "Planlanmamış, duyarsız ve kabul edilemez mesaj" için "içtenlikle" özür diledi ve başlatılan inceleme sonuçlanana kadar uygulamalar üzerinden gönderilen mesaj ve bildirimlerin durdurulduğunu paylaştı.