Papa: Ukrayna’da paralı askerler büyük zulüm yapıyor

31 dakika önce

Övgü Pınar | Vatikan

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna da dahil birçok ülkedeki savaşları ‘’delilik’’ olarak tanımladı ve Ukrayna’da paralı askerlerin büyük zulüm yaptığını söyledi.

Vatikan’da her Çarşamba yapılan genel kabul töreninde konuşan Papa Francesco konuşmasının sonunda, ‘’Eziyet çeken Ukrayna için dua çağrımı yineliyorum: Bu kadar acı çeken ve savaş yürüten paralı askerlerin büyük zulmüne uğrayan bu insanlar için Tanrı’dan barış isteyelim’’ dedi.

Papa tören sırasında, birkaç gün önce Bahreyn’e yaptığı ziyaretinden ve burada katıldığı Batı-Doğu diyaloğu temalı forumdan da söz etti. ‘’Bahreyn’deki ’Bir Arada Yaşam için Doğu ve Batı’ başlıklı diyalog forumunda, buluşma yolunu seçme ve çatışma yolunu reddetme çağrısında bulunuldu. Buna ne kadar ihtiyacımız var!’’ diyen Papa şöyle devam etti:

Suriye’yi, Yemen’i düşünelim

‘’Savaş deliliğini düşünüyorum, delilik! Eziyet çeken Ukrayna’nın kurbanı olduğu ve diğer birçok çatışmayı düşünüyorum… Eziyet çeken Ukrayna’nın dışında yıllardır süren diğer savaşları da düşünelim, Suriye’yi düşünelim, 10 yıldan fazla zaman geçti! Yemen’deki çocukları düşünelim, Myanmar’ı düşünelim. Şimdi de en yakınımızdaki Ukrayna. Savaşlar ne yapar? Yok eder, insanlığı yok eder, her şeyi yok eder. Çatışmalar savaş yoluyla çözülmez.’’

3-6 Kasım tarihlerinde Bahreyn’e giden Papa Francesco bu ülkeyi ziyaret eden ilk papa olmuştu. Bahreyn’den Roma’ya dönüşü sırasında uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa burada da Ukrayna ve paralı askerlerden söz etmişti.

Günümüzde parça parça halde bir dünya savaşı yaşandığı görüşünü yineleyen Papa, ‘’Bir yüzyıl içinde 3 dünya savaşı yaşandı. İmparatorluklar zayıfladıklarında, silah satmak gibi sebepler için de savaş yapıyorlar. Bugün en büyük felaket silah endüstrisi. Eğer bir yıl boyunca silah üretilmezse dünyada açlık bitirilebilir’’ demişti.