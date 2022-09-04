Almanya'da enerji faturalarına yardım için 65 milyar euroluk paket

Kaynak, Getty Images

50 dakika önce

Robert Greenall

BBC News

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin artması tehdidine karşılık 65 milyar euroluk bir enerji paketi açıkladı.

Daha önceki iki önlemler paketinden çok daha büyük olan programda en büyük tehdit altındakilere destek ödemeleri ve enerji yoğun işletmelere vergi kesintileri öngörülüyor.

Avrupa genelindeki ülkeler de benzer önlemleri değerlendiriyor.

Rusya'nın Ukraynayı işgalinden bu yana enerji fiyatlarında artış oldu.

Rusya, iki gün önce Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz ihracıtını süresiz durdurduğunu açıklamıştı.

Ancak Rusya ile son gerilim, Almanya gibi ülkeleri başka yerlerden doğalgaz tedarik etmeye zorladı. Ülkedeki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı Haziran ayında yarıdan azdı ve bugün yüzde 84'e yükseldi.

Başbakan Scholz gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya'nın kış aylarını geçirebileceğini belirtti ve "Rusya'nın artık güvenilir bir enerji ortağı olmadığını" söyledi.

Scholz, hükümetin emeklilere, sosyal yardım alanlara ve öğrencilere tek seferlik ödeme yapacağını ve ayrıca enerji faturalarında tavan fiyat uygulamasına gidileceğini kaydetti.

Kaynak, Getty Images

9 bin kadar enerji yoğun işletme de 1,7 milyar dolarlık vergi kesintisinden faydalanacak.

Scholz faturaları azaltmak için enerji şirketlerinin kârına gelir vergisi uygulanacağını ifade etti.

Son paketle birlikte enerji krizine yardım için harcanan para 100 milyar euroya çıktı. Covid döneminde Alman ekonomisini ayakta tutmak için 300 milyar euro dolayında para harcanmıştı.

Bu arada, İngiltere'de de Muhafazâr Parti'de başbakanlık için yarışan Lizz Truss, başbakan olduğu takdirde bir hafta içinde enerji fiyatlarıyla başa çıkılabilmesi için bir plan açıklayacağını ifade etti.