İtalya’da aşırı sağcı hükümetten eşcinsel çiftlerin ebeveynlik haklarına darbe

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İtalya Başbakanı Georgia Meloni

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



bir saat önce

İtalya İçişleri Bakanlığı, eşcinsel çiftlerin, çocuklarının yasal ebeveynleri olarak kayıt yaptırmasına olanak sağlayan Milano Belediyesi'ne, bu uygulamayı durdurması talimatı verdi. Aşırı sağcı hükümetin eşcinsel çiftlerin ebeveynlik haklarıyla ilgili geri adım atması tepki çekti.

Milano Valiliği aracılığıyla iletilen talimat sonrası Belediye Başkanı Beppe Sala, uygulamaya son vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Beppe Sala dün yayımladığı mesajda, "Bu konuda özel bir yasal düzenleme olmaması nedeniyle Milano Belediyesi bugüne kadar aynı cinsiyetten ebeveynlerin çocuklarının doğum belgelerini kayıt altına alıyordu. Maalesef artık bu her zaman mümkün olmayacak" dedi.

Sala öte yandan, "eşcinsel çiftlerin ve çocuklarının hakları için verilen siyasi mücadeleyi sürdüreceğini" de ekledi.

Aynı gün içinde parlamentoda da hükümet sıralarının girişimiyle benzer yönde bir karar alındı. Senato Avrupa Politikaları Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) bu konudaki bir düzenlemesini bloke eden kararı kabul etti.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, heteroseksüel ya da homoseksüel fark etmeksizin tüm çiftlerin ebeveynlik haklarının tüm üye ülkelerde aynı şekilde tanınması çağrısı yapmıştı.

Komisyon’un "eşitlik paketinin" bir parçası olan kararda, çocukların yüksek yararı ve haklarının korunması için herhangi bir AB üyesi ülkede tanınan ebeveynlik haklarının, otomatik olarak diğer tüm üyelerde de tanınması isteniyordu.

AB'nin tavsiye kararı bloke edildi

İktidardaki İtalya’nın Kardeşleri Partisi"nden Senatör Giulio Terzi di Sant’Agata tarafından Senato Komisyonu"na getirilen ve dün onaylanan kararla, "ulusal hukuka müdahale teşkil edeceği" gerekçesiyle AB’nin tavsiye kararı bloke edildi.

İtalya’nın Kardeşleri lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, geçen yıl Eylül ayında yapılan seçimler öncesi sıklıkla "LGBT lobisi" ve "cinsiyet ideolojisi" gibi tanımlar yaparak, heteroseksüel olmayan çiftlerin hak taleplerine karşı çıkmıştı.

Ülkenin en büyük LGBT+ hakları örgütü Arcigay, dünkü hamleler sonrası hükümeti ‘"öfkesini sadistçe, zaten ayrımcılığa uğrayanlara yöneltmekle" suçladı.

Arcigay Genel Sekreteri Gabriele Piazzoni, “Milano Belediyesi'nin gökkuşağı aileleri kaydetmeyi bırakmasından sadece birkaç saat sonra, Senato'nun Avrupa Politikaları Komisyonu, aynı cinsiyetten ebeveynlerin oğullarının ve kızlarının tanınmasına ilişkin bir AB yönetmeliği teklifini reddetti. Bu hükümetin LGBTİ kişilere karşı bir zulüm stratejisi var” dedi.

Karara tepkiler

Hak örgütleri gelecek Cumartesi günü Milano Valiliği önünde "Ellerinizi çocuklarımızdan çekin" sloganıyla bir gösteri düzenleyecek.

Hükümete tepki verenler arasında Milano’nun yanı sıra başkent Roma’nın Belediye Başkanı da yer aldı.

Merkez soldaki Demokratik Parti’den Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Milano ve Senato'dan eşcinsel çiftlerin çocuklarının haklarının tanınmasına ilişkin gelen haberler endişe verici" dedi.

Gualtieri, bu gibi adımların özellikle "etten kemikten çocukların" duygusal süreklilik, huzur ve sorumluluk gibi ihtiyaçlarını tehlikeye düşürdüğünü vurguladı.

Milano, Roma, Bologna ve Torino Belediye Başkanları, eşcinsel ebeveynlerin haklarının tanınması için gerekli yasal düzenlemelerin parlamentoda hızla yapılmasını talep etti.

Bu talebe İtalya basınının bir kısmından da destek geldi. Il Domani gazetesi, mevcut yasal boşluğu doldurmanın parlamentonun yükümlülüğü olduğunu belirtti.

La Stampa gazetesi bugün "İtalya, eşcinsel çiftlerin çocuklarına ayrımcılık yapıyor" manşetiyle çıktı.

Il Manifesto gazetesi de "Hiç kimsenin çocukları" manşetini attı ve dünkü gelişmeleri "sağın, haklara karşı eylemleri" olarak niteledi.