Eski ABD Başkanı Trump'ın başına neler geldiğini anlamamızı sağlayacak yedi önemli soru

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23 dakika önce

New York'taki büyük bir jüri, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Böylelikle Trump, hakkında ceza davası açılan ilk Amerikan başkanı oldu.

Suçlamalar henüz kamuoyuna açıklanmadı, dolayısıyla bölge savcısının eski başkanı tam olarak neyle suçladığını bilmiyoruz.

İddianame Salı gününe kadar mühürlü.

Ancak davanın asıl olarak, 2016'daki seçim kampanyası sırasında porno film yıldızı Stormy Daniels'a, Trump ile ilişkisi hakkında sessiz kalması karşılığında ödeme yapılmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

İşte neler yaşandığını anlamamıza yardımcı olacak yedi soru ve yanıtları.

İddianame nedir?

Perşembe günü bir büyük jüri Trump hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Bu da yazılı bir resmi suçlama olan iddianamenin, savcıların suç işlediğine inandıkları bir kişiye yönelik oluşturulduğu anlamına geliyor.

İddianamelerde, suçlamalarla ilgili temel bilgilere yer veriliyor. Trump'ın durumunda ise ağır suçlara.

Ağır suçlar bir yıldan çok hapis cezası verilebilecek ithamlar.

Bir savcının getirdiği normal suçlamaların tersine, bir iddianamenin hazırlanmasına bir büyük jürinin gizli oylamasında karar veriliyor.

Büyük jüri, tanıklıklar da dahil bütün kanıtları gördükten sonra, bir kişiye yönelik iddianame hazırlanıp hazırlanmamasına karar veren bir grup vatandaştan oluşuyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Trump'ın Salı günü teslim olması bekleniyor.

Trump tutuklanacak mı?

İddianame zanlının otomatik olarak tutuklanması anlamına gelmiyor.

Ancat savcılar, Trump'ın avukatlarıyla temas ettikten sonra müzakereler oldu ve eski başkanın ekibi ve diğer uzmanlar, Trump'ın Salı günü teslim olacağını söyledi.

Bunun tam anlamıyla nasıl olacağı net değil, ancak teslim olursa, normal ağır suçtan tutuklanma süreçleri yaşanacak.

"Suçlunun ifşa edilmek için halkın arasında yürütülmesi" olarak tanımlanabilecek "perp walk- fail yürüyüşü"nü elleri kelepçeli bir halde yapabilir.

'Fail yürüyüşü' nedir?

Trump şimdi suçlandığı ve Salı günü teslim olmasının beklendiği için, ilk olarak mahkeme binasının dışında toplanmış, gazeteci, kameraman ve mikrofon kalabalığının arasından geçirilebilir.

Buna 'fail yürüyüşü' deniyor.

Bazı şüpheliler bu yürüyüşü kelepçeli yaparken, bazılarının kendi yürümesine izin veriliyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, kelepçeli fotoğraflanmasından sonra fail yürüyüşünü eleştirmişti

Fail yürüyüşü sırasında çekilen fotoğraflar, sıklıkla ilgili davanın en çok akılda kalan karesi oluyor.

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, iki kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlandığında, New York'ta fail yürüyüşü yapmıştı.

Bu fotoğraf hala #MeToo hareketinin en önemli anlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bir başka ünlü fail yürüyüşü, kaldığı oteldeki kat görevlisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ınkiydi. Terli ve yorgun bir halde fotoğraflanmış daha sonra kelepçeli bir şekilde medyanın önünden geçirilmesinin adil olmadığından şikayet etmişti.

Kahn Amerikan haber kanalı CNN'e 2013'te yaptığı açıklamada, "Hüküm giyene kadar masum olmanız gerekir. Kimse doğru olup olmadığını bilmediği bir anda bir suçlu gibi herkese gösteriliyorsunuz" demişti.

Kahn hakkındaki iddialar savcılarca düşürüldü, ancak IMF'deki görevinden ayrıldı ve şikayetçi kadınla mahkeme dışında anlaştı.

Fail yürüşünü 1980'ler ve 90'larda meşhur eden de Trump'ın danışmanı ve eski saavcı Rudy Giuliani'ydi. Giuliani, zanlıyı medya önünde kelepçeli göstermenin halkla ilişkiler değerini biliyordu.

İlk duruşmada ne olacak?

Trump'ın ilk duruşmasının haftaya Salı başlaması bekleniyor. Bu duruşmada ilk kez suçlamalar açık bir mahkemede Trump'ın yüzüne karşı okunacak.

Trump ya da onun adına avukatı, suçlamalara yanıt verecek ve suçlamaları ya kabul edecekler ya da reddedecekler.

Yargıç izin verirse duruşmada kameralar da olabilir .

İlk duruşmanın ardından Trump serbest bırakılacak ve istendiği takdirde mahkemenin huzuruna yeniden çıkma sözü verecek.

ABD medyasına göre şiddet içermeyen suçlamalar söz konusu olacak. Çünkü savcılar aksi takdirde zanlının şartlı tahliye edilebilmesini isteyemiyor.

Kaynak, Reuters

Trump neyle suçlanıyor?

Trump'ın neyle suçlandığını hala resmen bilmiyoruz.

Ancak Trump'ın neyden soruşturulduğunu biliyoruz.

Trump'ın, 2016 seçimlerinden önce eski avukatı Michael Cohen'e, porno film yıldızı Stormy Daniel'a Trump'la ilişkisi hakkında sessiz kalması için ödenmek üzere para verdiği iddia ediliyor.

Ödeme yasadışı değil.

Ancak savcılar Trump, Cohen'e para verdiğinde, ödemenin yasal ücretler diye kayıtlara geçirildiğini savunuyor. Bunun da iş kayıtlarında sahtecilik olduğunu öne sürüyorlar.

Bir başka büyük ödemenin de Trump ile ilişkisi olduğunu iddia eden Playboy modeli Karen McDougal'a yapıldığı iddia ediliyor.

Olası suçlamalar neler?

İddianame mühürlü olsa da, öne çıkartılabilecek başka olası suçlamalar da var.

6 Ocak 2021'de Trump taraftarları, eski başkanın kalabalığa "sıkı savaşmaları" çağrısı yapmasının ardından Kongre binasına saldırmıştı.

Trump'ın bu saldırı konusunda suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı hala net değil.

Bir başka suçlama da, Trump'ın Florida'daki evinde bulunan gizli belgelerle ilgili olarak soruşturmayı engellemek olabilir.

Eski ABD Başkanı ayrıca, Georgia eyaletindeki yetkililere Joe Biden'ın 2020'deki zaferini geri almak için baskı yapmasıyla ilgili olarak soruşturuluyor.

Kaynak, Reuters

Suçlama yöneltilse bile 2024 başkanlık seçimlerinde yarışabilir mi?

Evet, yarışabilir. Hiçbir suçlama ya da hüküm giymesi, Trump'ın istediği takdirde başkanlık yarışına girmesini engelleyemez.

ABD Anayasasına göre temiz bir adli sicil, başkanlık için gereken şartlardan biri değil.

Azledilen ya da vahim ve ağır suçlardan hüküm giyenlerin ileride görev alması engellenebilir.