Rusya: Moskova’da Ukrayna’ya ait bir İHA binaya çarptı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Moskova'nın ticaret bölgesinin gece görüntüsü

18 Ağustos 2023, 07:16 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Rusya, Ukrayna’ya ait olduğunu öne sürdüğü bir insansız hava aracının (İHA) Moskova şehir merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı. Rus yetkililer, İHA’nın bir binaya çarparak işyerlerinin yoğun olduğu bölgenin her yerinden duyulan bir patlamaya yol açtığını öne sürdü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin İHA'yı vurduğunu ve aracın enkazının şehrin fuar merkezine düştüğünü söyledi.

Bu saldırı, Rusya’nın başkentine son zamanlarda gerçekleştirilen saldırıların sonuncusu.

Sosyal medyadaki doğrulanmamış görüntülerde gece Moskova'da gökyüzüne doğru yükselen yoğun gri bir duman görülebiliyor.

Ukrayna'dan bu iddiayla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının yerel saatle 04:00 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada şehrin hava savunma sistemlerinin etkinleştirilmesinin ardından İHA'nın "uçuş yolunu değiştirdiği" belirtildi, enkazın Moskova'nın birçok hükümet binasına ev sahipliği yapan bölgede konut olmayan bir binaya düştüğünü ifade edildi.