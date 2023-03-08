Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

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25 dakika önce

Şampiyonlar Ligi’nde Salı ve Çarşamba günü oynanan son 16 turu maçlarının ardından Milan, Bayern Münih, Benfica ve Chelsea çeyrek finale yükselen ilk takımlar oldu.

Gelecek hafta oynanacak dört maçın ardından kalan çeyrek finalistler de belli olacak.

Çeyrek final kuraları 17 Mart'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

İtalya Serie A takımlarından Milan, Çarşamba akşamı oynanan maçta İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılmış olan Milan, bu skorlar sonucunda 11 sene Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

2005 yılında İstanbul’da oynanan finalde 3-0 önde olduğu maçta penaltılarla rakibine yenilen Milan, bu yıl da İstanbul’da oynanacak finale çıkmak istiyor.

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Gecenin diğer maçında ise turnuvanın favorilerinden olan Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Almanlar, evinde oynadığı rövanş maçından da 2-0 galip ayrılmayı bildi.

Bavyera ekibine turu getiren golleri 61’inci dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile 89’uncu dakikada Serge Gnabry attı.

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Salı akşamı oynanan maçların ilkinde Premier Lig takımlarından Chelsea ile Almanya ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İlk maçta sahadan 1-0 yenik ayrılan Chelsea, rövanş maçında 43’üncü dakikada Raheem Sterling ve 53’üncü dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Chelsea, Londra’da elde ettiği bu skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Halil Umut Meler yönettiği diğer maçta ise Portekiz temsilcisi Benfica, evinde Belçika takımı Club Brugge'ü 5-1 yendi.

Benfica ilk maçı da 2-0 yenmişti. Portekiz kulübünün gollerini, 38’inci dakikada Rafa Silva, 45+2’nci ve 57’nci dakikalarda Gonçalo Ramos, 71’inci dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77’nci dakikada David Neres attı. 87’nci dakikada Bjorn Meijer’in kaydettiği gol ise Club Brugge'e yetmedi.

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Turnuvada diğer çeyrek finalistler 14-15 Mart’ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

14 Mart’ta Manchester City-Leipzig ve Porto-Inter; 15 Mart’ta ise Real Madrid-Liverpool ve Napoli-Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçlar TSİ 23.00’te başlayacak.

Premier Lig takımlarından Manchester City ile Alman kulübü Leipzig arasında Almanya’da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Serie A takımlarından Inter ise Portekiz temsilcisi Porto’yu ilk maçta 1-0 yenmişti.

İzleyenlere büyük bir seyir zevki yaşatan Real Madrid – Liverpool maçı ise, İspanyolların deplasmanda 5-2’lik galibiyeti ile tamamlanmıştı.