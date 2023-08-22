Endometriozis ile hangi egzersizler yapılabilir?

Fotoğraf altı yazısı, Stef Williams'ın Instagram'da 2,2 milyon takipçisi var

32 dakika önce

Endometriozis hastalarının hangi egzersizlerin yapılabileceği konusunda sınırlı bilgi var. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan bir fitness koçu tanı konduktan sonra bu sorunun cevabını bulmaya çalıştı.

Ağrılı adet dönemleri, yorgunluk ve kısırlık endometriozisin bilinen üç belirtisi.

Birleşik Krallık'ta her 10 kadından birini etkileyen durumla ilgili teşhis konulması ortalama sekiz yıl sürüyor ve bu oranlar son on yıldır değişmedi.

Endometriozisin bilinen bir nedeni veya tedavisi yok. Bu durumdan muzdarip kadınlara ağrı kesici ilaçlardan hormonal tedavilere ve ameliyata kadar farklı reçeteler uygulanıyor.

Bu durumun neden olduğu şiddetli ağrı günlük yaşamı da etkileyerek çalışmayı, sosyalleşmeyi ve egzersiz yapmayı zorlaştırabiliyor.

Fitness antrenörü Stef Williams da bu durumdan mağdur olanlar arasındaydı.

BBC'ye verdiği demeçte endiometriozisin "korkunç" olduğunu ve bazen "bıçaklanma gibi felç edici ağrılar" yaşadığını söylüyor.

Stef Fit kullanıcı adıyla 2,2 milyon Instagram takipçisi olan fitness antrenörüne endiometriozis tanısı konduğunda en çok ağrı atakları sırasında aktif kalmaya nasıl devam edeceğine odaklandı.

Tanı konulan birçokları gibi ameliyat oldu ve bu süreçte ağırlık kaldırmak ya da kardiyo gibi düzenli yaptığı egzersizlerden uzak kaldı.

Hangi egzersizleri yapabileceği konusunda çevrimiçi bilgi çok sınırlıydı.

Oxford Üniversitesi'nde kadın sağlığıyla alanında çalışan pratisyen hekim ve araştırmacı Dr. Sharon Dixon da bunu doğruluyor.

BBC'ye konuşan Dixon, "Hangi egzersiz türlerinin endometriozise yardımcı olduğuna dair çok fazla kanıt yok" diyor ve ekliyor:

"Bu, egzersizin faydasının olmadığı anlamına gelmiyor; sadece daha fazla araştırma yapmamız gereken bir alan olduğu anlamına geliyor."

Endometriozis ile hangi egzersizler yapılabilir?

Kaynak, REBECCA SPENCER

Stef ağrılı günlerde egzersiz yapmaya yürüyüşlerle başladı.

Bazen on dakikalık yürüyüşten sonra bile yorulduğunu söyleyen Stef daha sonra Pilates ve yoga gibi daha nazik egzersiz biçimleriyle tanıştı.

Bunları yapmak için pahalı spor salonlarına veya stüdyolara gitmeye gerek olmadığını söyleyen Stef kadınların evden Pilates ya da yoga öğrenmelerine yardımcı olmak istiyor.

"Ameliyattan sonra altı ila sekiz hafta boyunca ağırlık kaldıramadığınız süreçte bile Pilates kaslarınızı çalıştırmaya devam ediyor." diyor.

Dr Dixon, endometriozis ile adet ağrısı arasında paralellikler kurabileceğimizi söylüyor:

"Adet ağrısına bakıldığında, yoga veya pilates gibi düşük yoğunluklu olanlar dahil egzersizin yardımcı olduğu görülüyor.

"Farklı ağrı koşullarıyla yaşayan insanlardan da, egzersizin ağrı yoğunluğunu azaltmada gerçekten yararlı olabileceğini biliyoruz."

Stef, teşhisine rağmen darbe ve kuvvet antrenmanlarına devam etmeyi başardı.

Ancak endometriozis hastası olup bu tür egzersizleri yapmak isteyen kadınlara tavsiyesi sabırlı olmaları:

"Çok sinir bozucu olabilir ama hedefinize ulaşacaksınız, sadece kendi temponuzu bulmanız gerekiyor.

"Evet, zor günler var ama aynı zamanda daha iyi günler de var."

Endometriozis nedir?