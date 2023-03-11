BBC'nin Gary Lineker'ın sunuculuğunu askıya alması, spor yayınlarında dayanışma boykotu başlattı

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51 dakika önce

BBC'de spor programı sunucusu ve İngiltere'nin ünlü eski milli futbolcularından Gary Lineker'in hükümetin yeni mülteci yasa tasarısıyla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlayan tartışmalar, İngiliz kamu yayın kurumunda krize ve spor yayınlarında dayanışma boykotuna yol açtı.

BBC'nin sunucu olarak Lineker'in görevine ara verdiğini açıklaması üzerine, programdaki spor yorumcuları ve ekip arkadaşlarının yanı sıra BBC'nin başka bir spor programının sunucuları da Lineker'e destek için programa çıkmayacaklarını açıkladı.

Lineker, Salı günü attığı bir tweette Muhafazakar Parti hükümetinin yeni mülteci yasa tasarısında kullanılan dilin, Nazi yönetiminin hakim olduğu "1930'lar Almanyası'nda kullanılandan pek farklı olmadığını" yazmıştı.

BBC yönetimi ve hükümet Lineker'e tepki gösterdi.

BBC, Lineker'in Twitter paylaşımında "tarafsızlık" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle spor programı sunucusu olarak görevine ara verildiğini açıkladı.

BBC'den yapılan açıklamada, Lineker'in, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir anlaşmaya varılıncaya kadar, Match of the Day (Günün Maçı) programının sunuculuğunu yapmayacağı belirtildi.

Lineker'in "son dönemdeki sosyal medya aktivitesinin BBC ilkelerini ihlal ettiğini" belirten açıklamada, kendisinin "siyasi partilerle ilgili veya tartışmalı siyasi konularda taraf olmaması gerektiği" vurgulandı.

Kaynak, Getty Images

BBC kararına tepkiler

BBC'nin Lineker'den Günün Maçı'nı sunmaya ara vermesini istemesi üzerine programda ona eşlik eden ünlü isimler Cuma akşamı yaptıkları açıklamalarla programa çıkmayacaklarını belirttiler.

Programda maçları yorumlayan eski futbolcu Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards ile Jermaine Jenas ve diğer yorumcular tek tek açıklama yaparak programda yer almayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine BBC, bu geceki programın sunucusuz ve yorumcular olmaksızın maç özetleri şeklinde yayımlanacağını açıkladı.

Bugün de BBC'nin öğle yayını Football Focus programının sunucusu Alex Scott ve diğer yorumcular programa çıkmayacaklarını duyurdu.

Eski BBC Genel Direktörü Greg Dyke ise BBC'nin Lineker kararıyla kendi itibarını zedelediğini söyledi.

Dyke, BBC'de haber çalışanlarına uygulanan sosyal medya kurallarının spor programı sunucuları açısından bağlayıcı olmayacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İngiltere hükümeti Salı günü Avam Kamarası'nda ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin bu ülkede iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldıran yeni yasa tasarısını sundu.

Lineker, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Avam Kamarası konuşması klibine "Aman tanrım, bu korkunç ötesi" yorumunu yaptı.

Kendisine "ileri gittin" diyen bazı kullanıcılara yanıt verirken de "Biz diğer önde gelen Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz" dedi ve sürdürdü:

"Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce acımasız bir politikadan başka bir şey değil ve kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?"

Braverman, "Hukuki, ölçülü ve insani" diye nitelediği önlemlerin 1930'lar Almanyası'na benzetilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.