Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 yendi, Olimpiyatlarda oynamaya hak kazandı

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Japonya'da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.