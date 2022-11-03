Trabzonspor elenerek Konferans Ligi’ne kaldı, Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider tamamladı

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25 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde son maçında Ferencvaros’u 1-0 yenmesine rağmen, grup üçüncüsü oldu ve UEFA Konferans Ligi’nde kaldı. Konferans Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor ise grup birincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor’a Ferencvaros karşısında galibiyeti getiren gol 7. dakikada Bakasetas’tan geldi. Ancak grubun diğer maçında Monaco Kızılyıldız’ı 4-1 yenince, Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi’nden elendi.

H Grubu’nu 10’ar puanla tamamlayan Ferencvaros ve Monaco tur atladı. Trabzonspor ise 9 puanla grup üçüncüsü oldu ve Konferans Ligi’nde son 32 turuna kaldı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor ise grup birincisi olarak son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Başakşehir grubundaki son maçında İstanbul’da Hearts'ı 3-1 mağlup etti ve 13 puanla grubunda zirveye yerleşti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller Ndayishimiye, Serdar ve Berkay’dan geldi. Hearts'ın tek golünü ise Atkinson kaydetti.

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Sivasspor da grubundaki son maçında deplasmanda Slavia Prag’la 1-1 berabere kaldı ve 11 puanla grubunu ilk sırada tamamladı. Gradel’in penaltıdan attığı golle öne geçen Sivasspor, Goutas’ın kendi kalesine attığı gole engel olamasa da tur atladı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 32 turu kuraları Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

İki kupada da son 32 turu maçları 16-23 Şubat, son 16 turu maçları ise 9-16 Mart tarihinde belli olacak.

Avrupa Ligi’nde tur atlayan Fenerbahçe’nin grubu kaçıncı sırada tamamlayacağı ise bu akşam Dinamo Kiev-Fenerbahçe ve Rennes-AEK Larnaka maçları sonunda belli olacak.