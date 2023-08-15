İmamoğlu, 'İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum' dedi; muhalefet partileri hangi yorumları yaptı?

Kaynak, CHP

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki değişim talebiyle başlattığı çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kendi kaderini İstanbul’a mühürlü kabul ettiğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi ve aralarındaki tartışmaları bir kenara bırakarak İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etti.

Haliç Kongre Merkezi’nde konuşan İmamoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da kabul etti. Kendisine yöneltilen, “Adaylığınızı ilan ettiniz. Adaysanız diğer ilçelerdeki adaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?” şeklindeki soruya, “Adayım demedim, yola çıkıyorum” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 28 Mayıs seçiminde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle birlikte, İmamoğlu’nun CHP liderliğine de aday olabileceği konuşuluyordu.

İmamoğlu, “İktidar için değişim” isimli bir internet sitesi de açmış ve halkın değişim talep ve önerilerini toplamıştı.

'İstanbul İttifakı’nı kurmaya geliyorum'

İBB Başkanı, yerel seçimlerde "AKP’ye karşı İstanbul’da yeniden elde edilecek zaferin önemini" vurguladı ve şunları söyledi:

“Şimdi seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz, aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp, milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için, parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben, 2019 seçimlerindeki gibi, partiler ötesi İstanbul İttifakı’nı kurmak için elimden geleni yapacağım.”

Mart 2019’da yapılan İstanbul belediye seçimleri itirazlar sonucunda iptal edilmiş ve Haziran 2019’da tekrarlanmıştı. İmamoğlu ise AKP’nin adayı Binali Yıldırım karşısında yüzde 54,22 oranında oy olarak İBB Başkanı seçilmişti.

Bu başarısını hatırlatan İmamoğlu “CHP’li yoldaşlarım ve farklı partilere gönül veren İstanbullular ile birlikte İstanbul İttifakı’nı kurmaya geliyorum” dedi.

‘İktidara en güçlü karşı koyuş İBB dahil metropollerde olacak’

İmamoğlu, hakkında açılan ve kamuyounda “ahmak” davası olarak bilinen yargılamada 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve “siyasi yasak” cezası aldı.

Karar, istinaf ve Yargıtay süreci nedeniyle henüz kesinleşmedi.

4,5 yıllık İBB Başkanlığı görevini “demokrasi mücadelesi” olarak tanımlayan İmamoğlu, belediye binasının bulunduğu Saraçhane’nin “hukuksuz seçim iptaline ve içi boş ‘ahmak davası’ benzeri siyasi davalara karşı, bir güçlü demokrasi meydanına dönüştüğünü” söyledi.

‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’

Kaynak, CHP

İmamoğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerine dair değerlendirmelerde de bulundu.

İBB Başkanı “Mayıs seçimlerinden sonra, iktidarın muhalefeti topyekûn tasfiye çabalarına en güçlü karşı koyuş, başta İBB olmak üzere, ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek” dedi ve şöyle devam etti:

“31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde, tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize en güçlü şekliyle sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum.

“İBB Başkanı olarak, diğer belediye başkanlarımız ile omuz omuza, bu demokrasi mücadelesinin öncülüğünü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.’ Ben, bu sözü çok önemsiyorum. Şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak, büyük bir siyasi başarıdır.

“Ben, ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’ sözünü, sadece seçim galibiyeti olarak da anlamıyorum. Bu önemli başarıyı, farklı bir anlayışla değerlendiriyorum.”

'CHP artık seçim kaybedemez, ikinci parti olmakla övünemez'

İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyetten dolayı defalarca özür dilediğini hatırlattı.

İBB Başkanı “Hayal kırıklığı” olarak nitelediği seçim sonuçlarının nedenlerinden birinin “yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilememesi” olduğunu savundu.

İmamoğlu 28 Mayıs gecesi itibarıyla ortaya konan tavrın ise CHP’lileri ve seçmenleri anlamak ve hissetmek kaygısından çok uzak olduğunu söyledi.

Seçim mağlubiyetinin partisinde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Fikriyatımızı geliştirip, çehremizi değiştirip, parti mimarimizi dönüştürdüğümüz takdirde, biliyorum ki halkımız, bizim geleceğin Türkiye'sini onlarla beraber kurmamızı, bizden talep edecektir” dedi.

İmamoğlu, CHP’nin ikinci parti olmakla övünemeyeceğini ve övünmemesi gerektiğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Artık CHP seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin, aynı zamanda yerel seçimleri kazanması bir zorunluluktur. CHP’liler, bu yüksek kazanma arzusu, azmi ve bilinciyle hareket etmek mecburiyetindendir. Bu tarihi bir sorumluluktur.

“Önümüzdeki seçimlerde, sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz, belediye başkan adaylarıyla birlikte, bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp, uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır.”

Muhalefet partileri ne dedi?

İmamoğlu'nun "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" sözü muhalefet partileri tarafından da yorumlandı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, “ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın yanlış olacağını” söyledi.

Türkmen, "her türlü ortak mücadele arayışının da önemli" olduğunu ifade etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan DEVA Partisi Sözcüsü ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ise İmamoğlu'nun adaylık konusunda kafasını netleştirmesi gerektiğini savundu.

Belediye seçimleri için İmamoğlu'nun ittifak çağrısı yaptığını belirten Şahin, "Bizim DEVA Partisi olarak bu tür konuları, belediye başkan adayları ile konuşmamız doğru olmaz. Biz bu konuları görüşeceksek Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkili organıyla, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşürüz" dedi.

İmamoğlu'nun henüz "adayım" demediğini belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti: