Maratonda yeni dünya rekoru: Eliud Kipchoge kendi rekorunu egale etti

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17 dakika önce

Olimpiyat şampiyonu Eliuh Kipchoge, Almanya'nın başkenti Berlin'deki maratonda kendisine ait erkekler maraton dünya rekorunu geliştirerek yeni rekor kırdı.

37 yaşındaki Kenyalı atlet, maratonun bitiş çizgisini 2 saat 1 dakika ve 9 saniyede geçti. Bu, 4 yıl önce yine Berlin'de kırdığı dünya rekorundan 30 saniye kısa.

İki olimpiyat şampiyonluğu bulunan atlet, profesyonel kariyerinde katıldığı 17 resmi maratonun 15'ini birinci bitirdi.

Kipchoge 2019'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da katıldığı maratonu 2 saatin altında tamamlamıştı ancak bu maraton halka açık bir yarış olmadığından ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından hazırlanmadığından, resmi kayıtlara geçmedi.

Berlin'de gelecek yılki maratonda rekorunu 2 saatin altına çekmeyi hedefleyip hedeflemediği sorulan Kipchoge "Şimdi bu rekoru kutlayacağım ve devam ederek neler olacağına bakacağım" dedi.