İngiliz basınında 'rekor enflasyon': 45 milyon kişi 'enerji yoksulluğu' çekecek

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İngiltere'de enflasyon Temmuz ayında yüzde 10,1'e yükselerek son 40 yılın rekorunu kırdı.

Bu, ekonomistlerin yıl sonu beklentisinin bile üzerinde bir oran. İngiliz basını da bugünkü manşetlerinde İngiltere'de enflasyonla artan hayat pahalılığına yer veriyor.

Financial Times da ekonomistlerin enflasyon beklentisinin yüzde 9,8 olduğunu belirterek, enflasyonun bu beklentileri bile aştığına dikkat çekiyor. Gazete İngiltere Merkez Bankası'nı enflasyonu düşürmekte zorlu bir sürecin beklediğini yazıyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre, Temmuz ayındaki yüksek enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

FT'nin makalesi şöyle devam ediyor:

"Enflasyonun çift haneli sayılara ulaşması ve G7 ülkeleri içindeki en yüksek enflasyon olması sonrası İngiltere Merkez Bankası, hem siyasilerin hem de ekonomistlerin ateş hattında.

"Merkez Bankası'na 25 yıl önce, enflasyonu yüzde 2 civarında tutması koşuluyla bağımsızlık verildi. Ancak şimdi Merkez Bankası yetkililerinin kontrolü kaybedip kaybetmediği tartışma konusu...

"İngiltere Merkez Bankası'na yöneltilen ana eleştiri, ekonomiler koronavirüs krizinden çıkarken, Banka'nın uykusuna devam etmesi... Yetkililer, pandeminin neden olduğu büyüme engellerini tespit edemeyince harcamalar çok hızlı yükseldi. Sonuç aşırı talep ve enflasyon oldu."

Financial Time, iki haneli enflasyonun bir yıl daha sürmesinin beklendiğini de aktarıyor.

"Ailelerin üçte ikisi enerji yoksulluğu çekecek"

Guardian ise, enflasyonla birlikte özellikle artan enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Gazete, İngiltere'deki ailelerin üçte ikisinin önümüzdeki kış enerji faturalarını ödemekte zorlanacağını belirtiyor.

Bu 18 milyon hane, yani yaklaşık 45 milyon kişinin etkileneceği anlamına geliyor.

"Enerji yoksulluğu", bir hanenin enerji faturalarının, hane gelirinin yüzde 10'unu aşması anlamına geliyor.

York Üniversitesi'nin araştırmasına yer veren Guardian, emekli çiftlerin yüzde 86,4'ünün, iki veya daha çok çocuklu yalnız ebeveynlerin de yüzde 90,4'ünün Ocak ayından itibaren bu gruba gireceğini aktarıyor.

Gazete, "geçim sıkıntısının" Birleşik Krallık içinde farklı bölgelerde farklı boyutlarda yaşanacağına da dikkat çekiyor.

Buna göre İngiltere'nin güneydoğusundaki hanelerin yüzde 57,9'unun enerji faturalarını ödemekte zorlanacağı tahmin edilirken, bu oranın İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yüzde 70,9, Kuzey İrlanda'da ise yüzde 76,3 olması bekleniyor.

"G7'nin en kötüsü"

Daily Telegraph, İngiltere'nin, dünyanın en gelişmiş ekonomileri ve Avrupa Birliği'nin içinde olduğu G7'nin en yüksek enflasyonuna sahip olduğuna vurgu yapıyor.

Gazete, özellikle gıda fiyatlarındaki artışla körüklenen enflasyonun diğer G7 ülkelerine kıyasla çok hızlı yükseldiğini aktarıyor.

Eylül ayında yapılacak Muhafazakar Parti liderliğinin, dolayısıyla İngiltere Başbakanlığı'nın, iki adayından biri olan Liz Truss'ın "ortodoks" ekonomi politikalarına karşı mücadele ederek enflasyonu düşürme sözü verdiği belirtiliyor.

Gazeteye konuşan ekonomistMartin Beck, ekonomide ithal ürünlerin büyük yer tuttuğuna dikkat çekerek, sterlinin diğer para birimlerine karşı zayıflamasının da enflasyonu artırdığı bilgisini veriyor.