Rüşdi'ye destek mesajı paylaşan Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'e tehdit: 'Sıradaki sensin'

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14 Ağustos 2022, 15:09 +03 Güncelleme 59 dakika önce

Saldırıya uğraması ardından Salman Rüşdi’ye destek mesajı paylaşan Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, bir internet kullanıcısı tarafından tehdit edildi.

Polis, Rowling'e yönelik internet üzerinden gönderilen tehdit mesajını araştırıyor.

57 yaşındaki İngiliz yazarın Rüşdi için yazdığı geçmiş olsun mesajına, bir Twitter kullanıcısı tarafından “Endişelenme, sıradaki sensin” diye yanıt verildi.

Aynı Twitter hesabı, Rüşdi’ye yönelik saldırının faili Hadi Matar’a da övgülerde bulundu.

Kendisine yönelik Twitter paylaşımının ekran görüntüsünü hesabında paylaşan Rowling, daha sonraki paylaşımında ise, “Destek mesajları için herkese çok teşekkür ederim. Polis işin içinde” dedi.

Pakistan’daki bir hesap tarafından yapılan bu tehdit paylaşımı daha sonra Pazar günü silindi.

İskoç Polis Sözcüsü, “İnternet üzerinden bir tehdit yöneltildiğine dair bir bildirim aldık. Memurlar konuyla ilgili soruşturma yürütüyor” dedi.

Emniyet daha önce de LGBTİ konularındaki görüşleri nedeniyle Rowling'i hedef alan bazı eleştirileri de araştırmıştı.

Rowling’le birlikte çok sayıda yazar ve tanınmış kişi de Rüşdi’ye destek mesajları paylaştı.

Harry Potter’ı sinemaya uyarlayan Warner Bros Discovery şirketi, yazara yönelik tehditleri şiddetle kınadığını söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onun ve yaratıcılıklarını, fikirlerini cesurca ifade eden tüm yazarların ve hikayecilerin yanındayız.”