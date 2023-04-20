Yemen’de Ramazan yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti
Yemen’in başkenti Sanaa’da bir okulda Ramazan yardımı dağıtımı sırasında gerçekleşen izdiham sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kentin Bab-al-Yemen bölgesinde gerçekleşen izdihama ait kaotik anlar görülüyor.
Reuters ajansına göre dokuz dolarlık (yaklaşık 175 TL) Ramazan yardımını almak için yüzlerce kişi okula akın etmişti.
İç savaş halindeki ülkede başkent Sanaa 2015’ten beri isyancı Husilerin elinde.
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