Yemen’de Ramazan yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Reuters ajansına göre dokuz dolarlık (yaklaşık 175 TL) Ramazan yardımını almak için yüzlerce kişi okula akın etmişti.

AP ajansına konuşan bir görgü tanığı, yardım dağıtımı için gelen kalabalığın artması üzerine Husi savaşçıların kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını, mermilerden birinin bir elektrik teline isabet ederek patlamaya neden olduğunu ve patlamanın yarattığı panik yüzünden izdiham yaşandığını söyledi.