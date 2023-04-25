Yapay zeka işe alım süreçlerini nasıl değiştirebilir?

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Yazan, Alex Christian

Unvan, BBC

bir saat önce

Bir işe başvururken adaylar CV ya da başvuru mektubu yazımı gibi konularda şimdiden ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı bile ama bu, yapay zekanın işe alım süreçlerinde yarattığı değişimin çok küçük bir parçası.

2022 yılının Kasım ayından beri yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, internet bağlantısı olan herkese istedikleri her türlü yazılı malzemeyi üretiyor. ChatGPT en temel düzeyde veri girişiyle bile gayet karmaşık yazılı görevleri çok kısa bir süre içinde tamamlayabiliyor ve işe yarayacak içerikleri hızla yaratmakta kullanılıyor.

İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde sosyoloji ve kültürel araştırmalar bölümünde öğretim üyesi Vince Miller, "ChatGPT'yi, araçlarına yazılan park cezalarına itiraz etmek için bile kullanan öğrencilerim var" diyor ve ekliyor:

"Fakat genel olarak bu teknoloji, kalem ustalıkları pek gelişmemiş olabilecek kişilerin birden bu beceriyi edinmelerini sağlıyor."

Bu imkandan en çok faydalananlar arasında iş arayanlar da var. 570 milyar kelime hazinesinden yararlanan ChatGPT, gayet ikna edici başvuru mektupları hazırlayabiliyor, verdiğiniz birkaç kariyer ayrıntısını müthiş ustalıklı ve estetik görünüşlü bir CV'ye dönüştürebiliyor.

İş başvurusu mu yapacaksınız? Sohbet robotunu açıyorsunuz, yapay zekanın ürettiği metni kopyalayıp yapıştırıp yolluyorsunuz.

Fakat şirketlerin insan kaynakları yetkilileri de bu durumun farkında. Adayların yapay zekadan yararlandığını ve teknoloji geliştikçe giderek bunun daha da yaygınlaşacağını onlar da biliyor. İşte bu işe alım süreçlerini bugün alışılan uygulamaların dışına çıkarabilecek bir durum. İşe alımlarda bundan böyle geleneksel değerlendirme yöntemlerinin giderek daha dışına çıkıldığına tanık olabiliriz.

Ama tabi yapay zeka kullanımı her şirket için olumsuz ya da kaygı verici bir şey olarak görülmüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yapay zeka iş başvurularını bildiğimiz formattan çıkarabilir ve işe alanlar daha farklı değerlendirme yöntemlerine yönelebilir

İngiltere'de Luton merkezli istihdam ve işe alım danışmanlık şirketi Adam Nicoll'un yöneticilerinden Adam Nicoll yapay zeka kullanılarak yapılmış başvuruların hemen anlaşıldığını çünkü kusursuz oldukları halde başvuranın kişiliği hakkında hiçbir ipucu vermediklerini söylüyor.

Buna karşın Nicoll yapay zeka kullanımını iş başvurusunda bir hile gibi görmüyor. "Arkadaşınızdan CV yazımı için yardım istemenin dijital versiyonu" diyor.

Ama buna karşılık işe alım süreçlerinde artık adayların değerlendirilmesinde alışılmışın dışında yöntemlere de başvurulduğunu anlatıyor.

"Başvurularda CV ile birlikte yollanna mektup zaten yıllardır önemini yitiriyor. İşe alım yapanlar 200 kelimelik mektup bir yana 10 saniyelik özetleri bile göz ucuyla tarıyor. O yüzden başvuru mektupları en iyi olasılıkla formalite gibi bir şey, gerçekten önemsiz."

Nicoll şimdi işe alım yapanların daha çok, adayın sosyal medya ve LinkedIn profillerine bakarak, kişi özelliklerini anlamaya çalıştıklarını anlattı.

Uzmanlar da artık yavaş yavaş standart işe alım süreç ve yöntemlerinin yerlerini yenilerine bırakacağını düşünüyor.

Örneğin mülakat öncesi başvurularda yapay zeka kullanımı yaygınlaştığı için, başvurularda teknolojinin yapamayacağı daha yaratıcı şeylerin ölçüleceği, adayın soyut düşünce yeteneğini test edebilecek kriterlerin yaygınlaşabileceği söyleniyor.

Buna ek olarak uzmanlar yüz yüze görüşmeler, yani mülakatlara işe alımda daha fazla ağırlık verilebileceğine, böylelikle adayın yumuşak beceriler diye nitelenen yan artı özellikleri ve kültürel olarak iş ortamına uygunluğu gibi niteliklerinin daha kolay değerlendirilebileceğine işaret ediyorlar.