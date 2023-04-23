İngiltere İşçi Partisi'nin önde gelen milletvekillerinden Diane Abbott’un parti üyeliği Yahudilerle ilgili sözlerinin ardından askıya alındı

Kaynak, PA Media

39 dakika önce

İngiltere'de İşçi Partisi’nin önde gelen milletvekillerinden Diane Abbott’un parti üyeliği, Yahudi toplumuyla ilgili sözleriyle ilgili başlatılacak soruşturma süresince askıya alındı.

Abbott’un Observer gazetesine yazdığı yazıda, Yahudi düşmanlığının, siyahların maruz kaldığı ırkçılıktan farklı olduğu yönündeki sözleri tepkilere neden oldu.

İşçi Partisi sözcüsü, partinin “son derece saldırgan ve yanlış olan bu yorumları” kesinlikle kınadığını bildirdi.

Parti, soruşturmanın ne zaman başlayacağı ve kim tarafından yönetileceğine dair bilgi vermedi.

İşçi Partili politikacı, Pazar günü yayımlanan yazısında “farklı noktalara sahip birçok beyaz insanın” önyargılar yaşayabileceğini söyledi.

Ancak bu kişilerin “hayatları boyunca” ırkçılığa maruz kalmadığını ifade etti.

Daha sonra Twitter’da bir paylaşım yapan Abbott, gazeteye gönderdiği yazının bir taslak metin olduğunu belirterek, sözlerini kayıtsız ve şartsız bir biçimde geri aldığını belirtti ve özür diledi.

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu da dahil olmak üzere birçok kurum, Abbott’un ifadeleri “utanç verici” olarak değerlendirirken, özrünün ise “inandırıcı olmadığını” savundu.

Yahudi olan İşçi Partisi Milletvekili Dame Margaret Hodge da Abbott’un ifadeleri için “son derece saldırgan ve üzücü" değerlendirmesini yaparak tepki gösterdi.

Hodge, soruşturma başlatılmasını savundu ve “Yorumları araştırılacak. Abbott’un parti üyeliği de derhal askıya alındı” dedi.

İşçi Partisi'ni destekleyen ve Yahudi üyelerden oluşan bir örgüt olan Yahudi İşçi Hareketi, parti kararını "üzülerek" desteklediğini söyledi.

Abbott’un İngiltere’nin ilk siyah kadın milletvekili ve en muteber politkacılarından biri olduğunu hatırlatan Yahudi İşçi Hareketi, “Irkçılığa karşı mücadelede birleşmemiz gerek. Birbirimize karşı bölünmemeliyiz” ifadelerini yer aldığı bir Twitter paylaşımı yaptı:

“Irkçılık hiyerarşisi yalnızca toplulukları böler ve ırkçıların ekmeğine yağ sürer.”

Abbott, parti üyeliğinin askıya alınmasıyla birlikte parlamentoda bağımsız milletvekili olarak oturacak.

Kaynak, PA Media

İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in de, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" ardından yaptığı açıklama üzerine parti üyeliği askıya alınmıştı.