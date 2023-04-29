Erdoğan: Ülke koalisyonlardan kurtuldu

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bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında rahatsızlanmasından sonra programlarını iptal etmesinin ardından, ilk etkinliğine Teknofest'te katıldı.

Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birlikte festival alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada 'Teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği Teknofest'in hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Dışa bağımlılığın kader olmadığını gösterdik. Gençler olarak davamızı sizler omuzlayacaksınız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Kızılelma havalandı, TOGG satışa sunuldu, Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz teslim edildi. Son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz.

'Ülke koalisyonlardan kurtuldu'

"Milli muharip uçak piste çıktı, İMECE uzaya gönderildi, Gökbey yükseldi, Altay tankı teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği bazılarının kabusları oldu. Karınlarında biriktirdikleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar"

"Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Başkanlık sistemiyle ülke koalisyonlardan kurtuldu.

Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı.