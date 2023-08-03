Papa Francesco: Kilisede cinsel tacize uğrayanların acı dolu feryadına kulak verilmeli

Kaynak, EPA

54 dakika önce

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Portekiz'e yaptığı beş günlük ziyarette din adamlarının cinsel istismarına uğrayan kurbanlarla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Vatikan, Çarşamba günkü toplantıda Papa Francesco’nun kurbanları dikkatle dinlediğini belirtti.

Bu yıl yayımlanan bir rapor, Portekiz'de en az 4.815 çocuğun istismara uğradığı ve Kilise'nin konuyu "sistematik olarak" gizlemeye çalıştığı sonucuna vardı.

Lizbon'da akşam gerçekleşen bir ayinde Papa, Kilise'nin "kurbanların acı dolu feryadına" kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Skandal “bizi arınmaya çağırıyor” diyen Papa Francesco, cinsel istismara yönelik yaygın öfkenin Katolik Kilisesi’nden uzaklaşmaya yol açtığını da sözlerine ekledi.

Vatikan'ın Portekiz'deki diplomatik misyonunda düzenlenen toplantıya 13 istismar kurbanının katıldığını ve toplantının bir saatten fazla sürdüğü açıklandı.

Çocukları korumakla yükümlü Portekiz Katolik Kilisesi yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

Şubat ayında Portekiz Katolik Kilisesi tarafından kurulan bağımsız bir komisyon, rahipler veya diğer Kilise yetkilileri tarafından taciz edildiğini söyleyen 564 kişinin yaşadıklarını belgeleyen bir rapor yayımladı.

Amerika’da ve Avrupa’nın başka yerlerinde kurulan inceleme komisyonları benzeri oluşum, 1950'ye kadar uzanan vakaları inceledi.

Tanıklıklarını paylaşan pek çok kişi, diğer çocukların da istismara uğradığını söyledi, dolayısıyla toplamda binlerce kurbanın olduğu tahmin ediliyor.

Raporu sunan komisyon başkanı çocuk psikiyatrı Pedro Strecht, "bu sayının buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu söyledi.

Strecht, ifade vermek için komisyonla temasa geçenleri "sessizliğe ses olmaya cesaret ettiklerini" söyleyerek övdü.