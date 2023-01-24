Türkiye ile Hollanda arasında 'Kur'an-ı Kerim yırtma' krizi

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

24 Ocak 2023, 13:55 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Irkçı Pegida örgütü lideri Edwin Wagensveld’in Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yırtmasına Ankara’dan sert tepki geldi.

Aşırı sağcı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Hareketi (Pegida) lideri Edwin Wagensveld, İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a destek amacıyla Pazar günü Lahey’deki parlamento binası önünde bir gösteri düzenledi.

Irkçı liderin, parlamento önünde Müslümanlar için kutsal olan kitabı ateşe vermesine güvenlik güçleri engel oldu.

Polis, “Hollanda’ya Müslüman göçü ve İslamlaşmayı” protesto etmek amacıyla Kur'an yakmak istediği için daha önce iki kez gözaltına alınan Pegida lideri Wagensveld’e, Pazar günü aynı girişimde bulunmaması uyarısında bulundu.

Irkçı lidere, Kur'an’ı yakma girişimi durumunda gözaltına alınacağı söylendi.

Bunun üzerine Wagensveld, kitabı çiğneyip sayfalarını yırtarak yere attı.

Wagensveld, Kur'an'ın sayfalarını yırtarken, "Burada sadece ifade özgürlüğü söz konusu. Bunun Hollanda'da mümkün olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bir polis sözcüsü, yerel medyaya, Wagensveld'in Kur'an yakmaktan vazgeçerek, gösteri hakkında belediye ile yapılan anlaşmalara bağlı kaldığı için gözaltına alınmadığını söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı olaya sert tepki gösterdi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrılarak, protesto notası verildi.

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu alçakça ve alçakça eylemi kınıyor, protesto ediyor ve Hollanda'nın bu tür provokasyonlara izin vermemesini istiyoruz. İsveç'te benzer bir protestonun ardından gerçekleşen bu alçaklık, kutsal değerlerimize bir hakarettir. Bu bir nefret suçudur, İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da sınır tanımadığının açık bir işaretidir.”

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin tepkisi ile ilgili açıklama yapmadı.

Hollanda Televizyonu’na (NOS) göre "Türkiye, yaklaşan seçimler öncesi gerilimi bilerek büyütüyor."

NOS’un haberinde, “Türkiye’de seçim zamanı ve anketlere göre Batılı ülkelerle yaşanan çekişme genellikle Erdoğan'ın lehine. Mayıs ortasında rakibiyle göğüs göğüse geçeceğe benzeyen seçim yarışı için için Erdoğan’ın ekstra desteğe ihtiyacı var” dendi.

Irkçı Pegida örgütü lideri Wagensveld geçen yıl 23 Ekim ve 20 Kasım tarihlerinde Lahey’deki parlamento binası önünde Kuran yakma girişimi nedeniyle gözaltına alınmıştı.