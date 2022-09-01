Erdoğan, Peker'in yolsuzluk ve rüşvet iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı

53 dakika önce

Ayşe Sayın, BBC Türkçe, Ankara

Kaynak, Serkan Taranoğlu / LinkedIn

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iş insanı Mine Tozlu Sineren’den rüşvet istediğini iddia ettiği danışmanı Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı.

BBC Türkçe'ye konuşan bir AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Erdoğan'ın Taranoğlu'yla ilgili kararını, Perşembe günü yapılan MYK toplantısında kurul üyeleriyle paylaştığını doğruladı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan kararını, "Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca'nın görevleri sona erdi" diyerek duyurdu.

Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker; eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon lira rüşvet istendiğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği mesajlaşmaları paylaşmıştı.

Sineren de Peker'in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.