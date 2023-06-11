Amazon'da tek başlarına 40 gün hayatta kalan çocuklar ailelerine kavuştu

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Kolombiya'nın Amazon ormanlarında haftalarca tek başlarına hayatta kalan 4 çocuk, tedavi altına alındıkları hastanede akrabalarıyla yeniden bir araya geldi.

Büyükbabaları Fidencio Valencia; 1, 5, 9 ve 13 yaşındaki kardeşlerin "çok zayıf" olduklarını ancak "ailelerini görmekten mutlu olduklarını" söyledi.

Yetkililer, çocukların az da olsa konuştuklarını ve iki çocuğun oyun oynamaya başladığını belirtti.

4 çocuk, ordu ve yerel halk tarafından bir aydan fazla süren aramanın ardından Cuma günü bulundu.

1 Mayıs'ta içlerinde bulundukları uçağın düşmesinin ardından kayboldular. Kazada anneleri ve iki pilot hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri, ormanda ayak izleri ve ısırılan meyveler de dahil olmak üzere işaretler gördükten sonra çocukların izlerini buldu.

En büyükleri, 13 yaşındaki Lesly kardeşlerine bu zorlu süreçte rehberlik etti. Çocuklardan ikisi, 1 yaşındaki ve 5 yaşındaki iki kardeş, doğum günlerini ormanda geçirdi.

Büyükbabaları Valencia, uçağın enkazında buldukları unu ve daha sonra ise tohumları yiyerek hayatta kaldıklarını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile birlikte Cumartesi günü onları hastanede ziyaret eden Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, Lesly'yi küçük kardeşlerine baktığı için tebrik etti.

Velasquez, "Onun liderliği sayesinde ve onun bakımı ve orman bilgisi ile birlikte diğer üçü hayatta kalabildi" dedi ve ekledi:

"Genel olarak çocukların durumu iyi, doktor raporlarına göre tehlikede değiller.”

Askeri doktor Carlos Rincon, çocukların besin eksiklikleri olduğunu ancak "bazı yumuşak doku yaralanmaları, ısırıklar ve cilt lezyonları" ile durumu atlattıklarını söyledi.

Doktor Rincon, çocukların henüz yemek yiyemeyecek durumda olduklarını kaydetti, "Bugün yapılacak olan klinik tetkik sürecini tamamladığımızda, katı gıda ekleme sürecine başlayacağız. İşler yolunda giderse 2-3 hafta hastanede kalacaklarına inanıyoruz" dedi.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü Genel Müdürü Astrid Caceres, çocukların ideal sıklıkta konuşmadıkların ve iyileşmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Caceres, iki çocuğun oyun oynamaya başladığını da ekledi.

Kaynak, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Çocuklar Huitoto yerli grubundan. Kurtarma operasyonunu yöneten General Pedro Sanchez, arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü yardım eden yerlilere teşekkür etti.

Sanchez gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocukları bulduk: mucize, mucize, mucize!" dedi.

Kurtarma ekibi, çocukları ararken kaybolan Belçika çoban köpeği cinsi kurtarma köpeğini ormanda aramaya devam ediyor.

Çocukların büyükannesi Fatima Valencia, “Özgür bırakıldıkları için toprak anaya da çok minnettarım" diye konuştu.

Fatima Valencia, 4 kardeşin en büyüğünün, anneleri işteyken diğer üçüne bakmaya alışkın olduğunu ve bunun ormanda hayatta kalmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Valencia, "Onlara un ve manyok ekmeği, çalılıktaki bulduğu meyveleri verdi, ne tüketmeleri gerektiğini biliyorlardı” dedi.

Kazadan önce çocukların ve annelerinin seyahat ettikleri Cessna 206 uçağı, Amazonas eyaletindeki Araracuara'dan San José del Guaviare'ye uçarken, motor arızası nedeniyle acil uyarı yayınladı.

Üç yetişkinin cesetleri ordu tarafından kaza mahallinde bulundu, ancak çocukların enkazdan kurtulduğu ve yardım bulmak için yağmur ormanlarında dolaştıkları anlaşıldı.

Mayıs ayında kurtarma ekipleri, su şişesi, bir çift makas, bir saç tokası ve derme çatma bir barınak dahil olmak üzere çocukların geride bıraktıkları eşyaları buldu