Ünsal Ban tutuklandı

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34 dakika önce

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarından sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ünsal Ban tutuklandı.

Ban, dün çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şartı konularak serbest bırakılmıştı.

Savcılığın bu karara yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından Ban tutuklandı.

Ankara Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Sedat Peker, geçen hafta sonu sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun da yer aldığı iddia edilen videoyu çeken ve kendisine veren kişinin eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban olduğunu savunmuştu.

Ban’ın boşanma süreciyle ilgili paylaştığı tweetlerden birinde, 18 Ağustos’ta “Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Gazeteci Enver Aysever de, TELE 1’deki programında gözaltına alınmadan önce Ünsal Ban’la görüştüğünü söyledi ve konuşmalarını şu sözlerle aktardı:

“Kendisiyle eşi arasında tartışma sırasındaki videoyu eşinin kesici aletlerle saldırmasından kaynaklı olarak gizli önlem olarak kameraya aldığını, ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğu için arkadaşlarından biriyle ‘eğer bana bir şey olursa bu videoyu lütfen yayımlayın’ dediğini söyledi.

“Sedat Peker’le ilgili olarak da aylar öncesinde kendisinin ve eşinin adının geçtiği bir tweet paylaştığını; bu tweetle ilgili bir arkadaşı kanalıyla Sedat Peker’e haber gönderdiğini; burada amacın bir yanlışın düzeltilmesi olduğunu söyledi. Sedat Peker’e bu videoyu kendisinin göndermediğini söyledi. ‘Sedat Peker beni aradı, ben de numarayı bilmediğim için açtım, açtığım zaman kendisinin Sedat Peker olduğunu söyleyince ben de onunla konuştum’ dedi.