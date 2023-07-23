İtalya’ya 5,3 ton kokain taşıyan geminin 8’i Türk 15 mürettebatı gözaltında

Kaynak, İtalyan Mali Polisi

23 Temmuz 2023, 13:35 +03 Güncelleme bir saat önce

Övgü Pınar / Roma

İtalya’da geçen hafta içinde ele geçirilen rekor 5.3 tonluk kokaini taşıyan yük gemisinin 15 kişilik mürettebatı gözaltına alındı. Güney Amerika’dan Türkiye’ye istikametine giden geminin mürettebatından 8’i Türkiye, 5’i Azerbaycan, 2’si Ukrayna vatandaşı.

İtalya Mali Polisi, geçen Salı gecesinden Çarşamba sabahına kadar süren operasyonda ülkede tek seferde en büyük kokain miktarının ele geçirildiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri, Palau bayraklı ‘Plutus’ isimli yük gemisinin 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya’dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirlemişti.

Balıkçı teknesi kokain yüküyle birlikte İtalya kıyılarına dönmeye çalışırken durdurulmuş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Balıkçı teknesinde gözaltına alınanların 2’sinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları açıklanmıştı.

Plutus gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye’ye doğru açılırken durduruldu ve Sicilya’daki Termini Imerese limanına çekildi. Limana yanaşmasının ardından dün gemiye el koyulduğu ve 15 kişilik mürettebatın tamamının gözaltına alındığı açıklandı.

Kamu yayıncısı Rai’nin haberine göre geminin kaptanı Ukraynalı, mürettebatın 8’i Türk. Mürettebat halen Sicilya’nın başkenti Palermo’daki Pagliarelli hapishanesinde tutuluyor.

La Repubblica gazetesi de Plutus isimli geminin bir Türk armatöre ait olduğunu, şu aşamada geminin sahibi hakkında soruşturma açılmadığını belirtti.

Mali Polis, ele geçirilen kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon euro’yu aştığını belirtmişti.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Albay Gianluca Angelini, ticari geminin Güney Amerika’dan denize açıldığını ve son varış noktasının Türkiye olduğunu söylemişti.

İtalya basınındaki haberlere göre de yük gemisi Haziran ayında Santo Domingo limanından ayrıldıktan sonra Trinidad ve Tobago’dan, ardından da Kanarya Adaları’ndaki Las Palmas limanından geçmişti.