'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası: Merkez Bankası 30 milyar lira bağışladı, tepkiler ne oldu?

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31 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için bazı TV kanalları ile radyolar 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla bağış topladı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler ile vatandaşların yanı sıra siyasiler, resmi kurum temsilcileri, bankalar da çeşitli miktarlarda bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayına bağlanarak " AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır… İnşallah bugün rekor kıracak rakamla milletimiz yüce gönüllüğünü gösterecektir" dedi.

Erdoğan, "Kabine toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. Tüm kamu bankalarının katılımda paylarının ne olacağını izleyeceğiz" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışta bulunacağını söyledi.

Telefonla yayına bağlanan Kavcıoğlu, AFAD ile ortak yürütülen çalışmalara değindikten sonra "Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayına bağlanarak bir maaşını bağışladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi imkanları dahilinde bir şeyler yapıyor küçük, büyük. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kendisi ve eşinin birer maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını kaydetti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Geçen hafta 3 maaş bağışlamıştım. Bu kampanya kapsamında bir maaşımı daha bağışlıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) haberine göre, TSİ 23.35 itibarıyla vaat edilen bağış miktarı 106 milyar lirayı geçti. Gönderilen SMS sayısı ise 6,4 milyon adede yaklaştı.

AA'ya göre, kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira bağış sözü verdi.

Türkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, BAYKAR, Türk Telekom, TMSF, THY, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Sigorta da 2 milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağış sözü verdi.

Depremzedelere yaptığı yardımlarla bilinen Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayına bağlanmak istediğini ancak katılamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı:

"TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum."

Kaynak, DHA

Tepkiler ne oldu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "MB (Merkez Bankası) depreme 30 milyar TL bağışta bulundu. Kardan mı, para basarak mı, nasıl muhasebeleştirildiğini görünce anlayacağız. Kardan ise bu zaten kurumlar vergisi ödendikten sonra Hazineye transfer edilecek bir tutar" dedi.

İYİ PARTİ Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, Twitter paylaşımında "Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, yapmış olduğu Tek Yürek yardımları; Bir hesabınızdaki parayı bir başka hesabınıza aktarmaktan farkı yoktur. Devletin parasını devlete vermek!" dedi.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ise Twitter hesabında Avrupa Merkez Bankası (ECB) örneğini vererek "ECB 2012 yılında bir 'bağış' yapmış. Ancak bağışın kaynağının Banka Yönetim Kurulu ve çalışanların kazançlarından geldiği belirtmiş. Çünkü bir merkez bankasının kardan aktararak ya da para basarak yaptığı 'bağış' genişlemeci para politikasıdır. Adı 'bağış' değildir" diye yazdı.

İktisatçı Refet Gürkaynak, "PPK üyelerinin maaşlarını kesmiş olsanız isabet olur ama 30 milyar etmez (umarım). MB varlığından veriyorsanız zaten halkın olanı veriyorsunuz, övünmekten utanın. (Karşılığında varlık uydurup yeni yükümlülük yaratıyorsanız iyice yatacak yeriniz yok)" ifadelerini kullandı.