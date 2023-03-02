Belçika’da 5 çocuğunu öldüren kadın cinayetlerin 16. yıl dönümünde ötanaziyle öldü

Kaynak, Getty Images

2 Mart 2023, 13:24 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Belçika’nın Nivelles kasabasında 5 çocuğunu öldüren Geneviève Lhermitte adlı kadın, “dayanılmaz psikolojik acılar” nedeniyle, 16 yıl önceki cinayetin yıl dönümünde ötanaziyle yaşamına son verdi.

Yaşları 3 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lhermitte, 2019 yılında şartlı tahliye edilerek, bir psikiyatri kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığınının artması üzerine Charleroi'deki Leonardo da Vinci Hastanesi’ne kaldırılan 56 yaşındaki Lhermitte, “Dayanılmaz psikolojik ıstırap nedeniyle” ötanazi talebinde bulundu.

Avukatı Nicolas Cohen, Belçika makamları tarafından bu talebi uygun bulunan Geneviève Lhermitte’nin, 28 Şubat Salı günü hastanede ötanazi yoluyla hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Lhermitte, 28 Şubat 2007’de eşi ve çocukların babası Bouchaib Moqadem’in aile ziyareti için Fas’ta bulunduğu sırada 5 çocuğunu öldürmüştü.

Öğretmen olan Geneviève Lhermitte, 15 yaşındaki Yasmina , 12 yaşındaki Nora, 10 yaşındaki Miryam , 7 yaşındaki Mina ve 3 yaşındaki Mehdi’yi teker teker banyoya çağırarak katletmişti.

Lhermitte’nin, doğum sonrası depresyon nedeniyle birkaç kez intihara teşebbüs ettiği de belirtilmişti.

Mahkeme kararı ile yapılan psikiyatrik inceleme sonunda Belçikalı kadının "ciddi bir zihinsel bozukluk içerisinde olduğu ve eylemlerini kontrol edemediği" sonucuna varıldı.

Ancak duruşma jürisi bu görüşe katılmadı ve Lhermitte’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yaklaşık 12 yıl cezaevinde kalan Geneviève Lhermitte, 2019 yılında yapılan psikiyatrik incelemenin ardından, kapalı bir klinikte tedavi edilmesi koşuluyla tahliye edildi.