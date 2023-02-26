CHP Meclis Grubu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’na yetki ve destek verdi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

CHP Meclis grubu, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreçleri konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. Grupta söz alan milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da destek verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, yarın da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelecek.

Millet İttifakı liderlerinin 2 Mart’da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı toplantı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yetkili kurullarını olağanüstü topladı. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri 3 saat süren toplantıya online olarak katıldı.

Milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da tam destek verdi.

Toplantıda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için görüşmeler yapmak ve bu konuda her türlü karar alma konusunda milletvekilleri oybirliğiyle Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi. Milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasına da tam destek verdiği öğrenildi.

Toplantıda alınan kararı, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç açıkladı. Üç grup başkanvekilinin imzasını taşıyan grup bildirisinde, “TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00’da gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’na yetki verilmesinin yanı sıra milletvekillerinin bir isim üzerinde de uzlaştığını açıkladı. Özel, Altılı Masa’nın ortak iradesine vurgu yaparak bu ismin metinde yer almadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, (arşiv fotoğraf)

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarın bir araya gelerek, başbaşa görüşme yapacakları öğrenildi. İki parti arasında son dönemde cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde gerilim yaşanıyor. İki liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüş ayrılığının giderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.