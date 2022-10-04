Beatles'ın bugüne kadar hiç görülmemiş bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı

Kaynak, TRACKS LTD/PA Fotoğraf altı yazısı, Fotoğrafta George Harrison, Paul McCartney ve John Lennon açık bir şekilde, davulcu Pete Best de belli belirsiz görülüyor.

37 dakika önce

Ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın 61 yıl önceki bir konserinde çekilmiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Liverpool şehrindeki Cavern Club’ta verilen konser, grubun henüz herhangi bir şarkılarını resmi olarak yayımlamadığı dönem olan Temmuz 1961 tarihine denk geliyor.

Grup, ilk singleları olan “Love Me Do”yu 1963 yılında yayımlamıştı.

Cavern Club’taki bu konserde çekilen fotoğraflarda John Lennon ve Paul McCartney mikrofonda ve George Harrison gitarda görülürken, grubun orijinal davulcusu Pete Best de belli belirsiz görünüyor.

Beatles tarihçisi Mark Lewisohn, 18-20 yaş arasındaki grup elemanlarının Almanya turnelerinin ardından çekilen bu fotoğraflarda oldukça zayıf göründüklerini söyledi.

Bu turnede 90 günde sahnede 500 saat geçirdiklerini belirten Lewisohn, “Sanki kafaları ve bedenleri yabancıymış gibi” dedi.