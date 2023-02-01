Sinan Ateş cinayeti üzerinden 1 ay geçti: Soruşturmada son durum ne?

Kaynak, DHA

38 dakika önce

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında en son, 2018 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul'da milletvekili adayı gösterilen Avukat Serdar Öktem gözaltına alındı.

Öktem 27 Ocak’ta savcılık tarafından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18’e yükseldi.

Öktem’in, Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan eski MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ve aynı soruşturmada tutuklanan Doğukan Çep’in geçmişteki avukatı olduğu iddia ediliyor.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş da soruşturma kapsamında 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı.

Cinayette tetikçi olduğu ifade edilen Eray Özyağcı ise henüz yakalanamadı.

'Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz'

26 Ocak'ta MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP aleyhinde iftira kampanyası yürütüldüğünü savundu.

Yalçın, “Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir” dedi.

Bunun üzerine Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise Yalçın’ın ‘önce kendisini temize çıkarması gerektiğini’ söyledi:

"Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?”

"Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafügüzaf.”

“Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz" diyen Ateş, "Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt da Ateş'in kırkının çıkmasını beklediklerini söyledi.

AKP'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini söyleyen Bozkurt, “Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz" dedi.

Muhalefet ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Ateş cinayetinden birkaç gün sonra yaptığı grup toplantısı konuşmasında, Ateş ailesinin kendilerinden “soru önergesi, araştırma önergesi yapılmaması” talebi olduğunu belirtmişti.

Sonrasında Akşener konuşmalarında sıkça Ateş cinayetine değinerek, katilleri bir an önce bulunmasına yönelik çağrıda bulunmuş, seçim gününe dek her konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ateş’in katillerinin sormaya devam edeceğini söylemişti.

Akşener bugün de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Sinan Ateş cinayetine değinerek, “Böyle alçak bir suikaste sessiz kalamam” dedi:

“Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Katiller nerede saklanıyor, saklanmalarına kim izin veriyor, yargı sürecini kimler baltalıyor?”

“Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın. Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken 'Cumhurbaşkanıyım' diye ortalıkta gezemezsin.”

Cinayetten sonraki ilk grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise MHP ve AK Parti'ye tepki göstererek, "Susarak geçiştiremezler. Takipçisi olacağız, eşine söz verdim" demişti.

21 Ocak’ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla ‘gençlere ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere’ taahhütte bulunan Kılıçdaroğlu, "Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

En son birkaç gün önce Twitter hesabından Sinan Ateş'in annesinin "Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" dedi.

Kaynak, DHA

MHP’de istifalar sürüyor

MHP lideri Devlet Bahçeli Ateş cinayeti hakkında uzun süre sessizliğini korudu; partisinin ‘hedef alındığını’ söylediği bazı konuşmalarında Ateş cinayetine örtülü atıfta bulundu.

24 Ocak’ta Meclis grup toplantısında kendisine Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu “Hadi, işine bak” diyerek tersleyen Bahçeli, dünkü grup toplantısında ise partisine karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu:

“MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz.”

“Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek açığımız yoktur. Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahcubiyetimiz ve verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır.”

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendiğinde ise Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum” demişti.

Öte yandan MHP’de Ateş cinayetinin ardından istifalar sürüyor. Halen çok sayıda partili, sosyal medya hesabında MHP’den ayrıldığını gösteren paylaşımlarda bulunuyor, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde il ve ilçe başkanlığı görevini yürüten isimlerden istifa bildirimleri geliyor.