NATO lideri Stoltenberg: Ukrayna 'uzun vadede' ittifaka katılabilir

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Stoltenberg, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Helsinki'de ortak basın toplantısında

bir saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın "uzun vadede" ittifakın üyesi olacağını, Rusya'nın işgali devam ederken şimdilik bağımsız kalması gerektiğini söyledi.

Ukrayna uzun zamandır ABD'nin başını çektiği ittifaka katılmaya çalışıyor.

Rusya'nın işgali ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'ya katılma talebinin hızlandırılması istemişti.

Ukrayna ayrıca Avrupa Birliği üyeliği için de başvurmuş, Haziran ayında aday üye statüsü verilmişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaretinde konuşan Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'nın tam üye olması konusunda hemfikir, ama aynı zamanda bu uzun vadeli bir perspektif" dedi ve ekledi:

"Şimdi asıl sorun, Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ülke olarak hüküm sürmesi."

ABD, Kanada ve 28 Avrupa ülkesinden oluşan NATO askeri ittifakına Ukrayna'nın katılma isteğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Zelenskiy, ittifak üyeliğine hızlı katılım yolunun açılması için bastırıyor; ancak NATO'ya üye ülkelerin destek açıklamalarına rağmen Ukrayna'nın tam üyeliğini gerçekten değerlendirip değerlendirmeyecekleri net değil.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısında konuşan Stoltenberg, savaş sona erdiğinde "tarihin tekrarlamayacağından emin olmamız gerekiyor" dedi.

Stoltenberg, "Putin komşularına saldırmaya devam edemez. Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor, barış planı yok, savaşı sürdürme planı var" diye konuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu hızlandıracak bir yasa tasarısının bugün parlamentoda tartışmaya açılması ve Çarşamba günü oylanması bekleniyor.

Finlandiya, 2 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde üyelik konusunu sonuçlandırmayı hedefliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, uzun yıllar tarafsız olan Finlandiya ve İsveç de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Türkiye ve Macaristan dışında diğer NATO üyeleri başvurulara onay verdi.

Türkiye'de hükümet, "terörist" olarak değerlendirdikleri kişileri barındırdıkları ve iade talebine karşılık vermedikleri için İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine sıcak bakmadığını söylüyor.

Türkiye'den son açıklamalar

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Türkiye, Ocak ayında Stockholm’de gerçekleşen Kuran yakma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan protesto eylemlerinden sonra bu iki ülkeyle yürütülen görüşmelerin süresiz askıya alındığını açıklamıştı.

Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda belli taahhütleri olduğunu belirterek "Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke ile yeni toplantının 9 Mart'ta Brüksel'de yapılacağını açıkladı:

"Üçlü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. İki toplantı oldu, üçüncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra erteledik. Üçüncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlenecek. İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler."

"Terörle ilgili endişelerimizin iki aday ülke tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Diğer müttefiklerimizin de katkıları ile Madrid'de üçlü bir mutabakat muhtırası imzaladık. O günden bu yana özellikle bu üçlü muhtıranın uygulanması konusunda maalesef İsveç tarafından tatmin edici adımlar gelmedi."