Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor

Kaynak, DHA

bir saat önce

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi bugün başlıyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Temsilcilikler için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 09.00-18.00 arasında yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim dönemini Türkiye'de geçirenlerse gümrük kapılarının herhangi birinde oy verebilecek.

Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Anadolu Ajansı'nda yer alan verilere göre; sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

1- Almanya: 1.501.152

2- ABD: 134.246

3- Arnavutluk: 1.416

4- Avustralya: 53.902

5- Avusturya: 111.659

6- Azerbaycan: 11.036

7- Bahreyn: 1.359

8- Belarus: 643

9- Belçika: 153.443

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

11 - Bosna Hersek: 2.946

12- Brezilya : 581

13- Bulgaristan: 6.391

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

15- Cezayir: 2.280

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

17- Çin: 4.337

18- Danimarka: 36.725

19- Estonya: 776

20- Fas: 685

21-Finlandiya: 6.791

22-Fransa: 397.086

23- Günay Afrika: 1.561

24- Gürcistan: 2.306

25-Hollanda: 286.753

26- Irak: 5.738

27- İran: 1.592

28 İrlanda: 6.770

29-İspanya: 7.430

30- İsrail: 5.088

31- İsveç: 42.773

32-İsviçre: 105.820

33- İtalya: 20.148

34- Japonya: 5.672

35 Kanada: 40.418

36- Karadağ: 1.704

37- Katar: 10.868

38- Kazakistan: 6.101

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

40- Kore: 866

41- Kosova: 2.192

42- Kuveyt: 4.725

43- KKTC 140.111

44- Kuzey Makedonya: 4.107

45- Libya: 1.132

46- Litvanya: 795

47- Lübnan: 8.325

48- Lüksemburg: 1.507

49-Macaristan: 3.887

50- Malezya: 711

51- Malta: 2.808

52- Mısır: 2.327

53- Moldova: 861

54- Nijerya: 584

55- Norveç: 10.391

56- Özbekistan: 3.182

57- Pakistan: 1.233

58- Polonya: 10.457

59- Portekiz: 1.484

60- Romanya: 10.172

61- Rusya: 14.357

62- Sırbistan: 2.311

63- Singapur: 1.020

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

65- Suudi Arabistan: 23.005

66- Tanzanya: 865

67- Tayland: 1.278

68-Türkmenistan: 635

69- Ukrayna: 2.608

70- Umman Sultanlığı: 1.395

71- Ürdün: 3.030

72- Yeni Zelanda: 1.115

73- Yunanistan: 11.714

Yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.