Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi bugün başlıyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.
Temsilcilikler için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 09.00-18.00 arasında yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim dönemini Türkiye'de geçirenlerse gümrük kapılarının herhangi birinde oy verebilecek.
Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.
Anadolu Ajansı'nda yer alan verilere göre; sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:
1- Almanya: 1.501.152
2- ABD: 134.246
3- Arnavutluk: 1.416
4- Avustralya: 53.902
5- Avusturya: 111.659
6- Azerbaycan: 11.036
7- Bahreyn: 1.359
8- Belarus: 643
9- Belçika: 153.443
10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757
11 - Bosna Hersek: 2.946
12- Brezilya : 581
13- Bulgaristan: 6.391
14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281
15- Cezayir: 2.280
16- Çek Cumhuriyeti: 3.018
17- Çin: 4.337
18- Danimarka: 36.725
19- Estonya: 776
20- Fas: 685
21-Finlandiya: 6.791
22-Fransa: 397.086
23- Günay Afrika: 1.561
24- Gürcistan: 2.306
25-Hollanda: 286.753
26- Irak: 5.738
27- İran: 1.592
28 İrlanda: 6.770
29-İspanya: 7.430
30- İsrail: 5.088
31- İsveç: 42.773
32-İsviçre: 105.820
33- İtalya: 20.148
34- Japonya: 5.672
35 Kanada: 40.418
36- Karadağ: 1.704
37- Katar: 10.868
38- Kazakistan: 6.101
39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118
40- Kore: 866
41- Kosova: 2.192
42- Kuveyt: 4.725
43- KKTC 140.111
44- Kuzey Makedonya: 4.107
45- Libya: 1.132
46- Litvanya: 795
47- Lübnan: 8.325
48- Lüksemburg: 1.507
49-Macaristan: 3.887
50- Malezya: 711
51- Malta: 2.808
52- Mısır: 2.327
53- Moldova: 861
54- Nijerya: 584
55- Norveç: 10.391
56- Özbekistan: 3.182
57- Pakistan: 1.233
58- Polonya: 10.457
59- Portekiz: 1.484
60- Romanya: 10.172
61- Rusya: 14.357
62- Sırbistan: 2.311
63- Singapur: 1.020
64- Slovak Cumhuriyeti: 642
65- Suudi Arabistan: 23.005
66- Tanzanya: 865
67- Tayland: 1.278
68-Türkmenistan: 635
69- Ukrayna: 2.608
70- Umman Sultanlığı: 1.395
71- Ürdün: 3.030
72- Yeni Zelanda: 1.115
73- Yunanistan: 11.714
Yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak?
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.
Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.
Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.