Azerbaycan: Karabağ'da 'terörle mücadele' operasyonu başlattık

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19 Eylül 2023, 13:23 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Azerbaycan, ülkede "anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla" Karabağ'da bir "terörle mücadele" operasyonu başlattığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın duyurusunun ardından, Karabağ'ın başlıca kenti Stepanakert'de (Hankendi) patlama sesleri ve sirenler duyulduğu bildirildi.

Bakanlık "Ermeni silahlı güçlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesini ağlamak için yerel bir terörle mücadele operasyonu başlattık" dedi ve operasyondan Türkiye ve Rusya'nın haberdar edildiğini bildirdi.

Moskova ise Bakü'ye barış anlaşmasına uyulması çağrısı yaptı.

Bakü bu askeri operasyondan saatler önce dört askerinin ve iki sivilin farklı mayın patlamalarında öldüğünü duyurmuştu.

Bu mayınların 'Ermeni ayrılıkçı gruplar' tarafından patlatıldığı savunuldu.

Azeri Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerini Azeri Ordusu mevzilerini "sistematik top ateşine tutmakla" da suçladı.

Bakü sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmadığını, operasyonda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını savundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Ermenilerin ateş açtığı iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ'da gerilim bir süredir oldukça yüksek.

Azerbaycan, Aralık ayından bu yana Ermenistan'dan Karabağ'a giden tek kara bağlantısı Laçin Koridorunu fiilen kapalı tutuyor.

Son gerginlik nasıl başladı?

Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan ana yol olan Laçin Koridoru günümüzde Rus barış gücünün kontrolünde. Azerbaycan toprağından geçen bu koridor üzerinden Ermeniler gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini gönderebiliyordu.

Fakat Azerbaycan yetkilileri Ermenileri bu yolla Dağlık Karabağ’a silah göndermekle suçluyor.

Bu yüzden, bölgeden Kızılhaç’ın ambulansları hariç hiçbir araç geçmesine izin vermiyor.

Bunun yerine yardımların Azerbaycan’daki Agdam kentinden Hankendi’ye giden yoldan gönderilebileceğini söylüyor.

Ayrılıkçı yetkililer ise Laçin Koridoru’na alternatif bu yolu kullanmayı kabul etmeleri durumunda, Laçin Koridoru’nun bir daha açılmamasından endişe ediyor, bu yoldan yardım istemektense bölgedeki çiftçilerden depolarındaki mahsulleri paylaşmalarını talep ediyor.

Azerbaycan Agdam Yolu’nun kullanılmasından 24 saat sonra Laçin Koridoru’nu açacağını belirtirken, Ermeniler bu yeni yola bir meşruiyet kazandırmak istemiyor.

30 yıldır süren çatışmaların ardından iki tarafın da birbirine güveni yok.