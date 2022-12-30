EYT’nin bütçeye getireceği yük ne kadar olacak?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin açıklanmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki SGK’larda prim günlerini hesaplatmak ve askerlik-doğum borçlanması işlemleri için uzun kuyruklar oluştu.

30 Aralık 2022, 05:16 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin tamamlanmasıyla yaş sınırının olmayacağının açıklanması, 2,5 milyon kişinin emekli olma hakkına kavuştuğu anlamına geliyor.

Bloomberg ve Reuters haber ajansları, bu adımı bütçeye getireceği yük gerekçesiyle bir seçim hamlesi olarak değerlendirdi.

Bloomberg’e konuşan kıdemli bir yetkili, EYT düzenlemesinin ilk yıl getireceği yükün 250 milyar TL, yani yaklaşık 13,4 milyar dolar olacağını söyledi.

Hesaplamaların kamuya açık olmaması dolayısıyla yetkilinin ismini veremediği belirtildi.

Ancak bu yükün önümüzdeki yıllarda emekli sayısının 5 milyonu bulması ihtimali dolayısıyla artabileceği aktarıldı.

Aynı zamanda hükümetin işverenler için de bir mali yardım paketi açıklamasının beklendiği vurgulandı.

2023 yılında bütçenin 4,47 trilyon TL harcama yapması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, EYT’nin hükümetin son yıllarda açıkladığı kararlardan bütçeye en çok yük getirecek adım olduğunu söyledi.

Bunun da enflasyon ve ülkenin risk primi üzerinde olumsuz etkisinin olacağını ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise TRT Haber’de yaptığı açıklamada EYT'nin maliyetinin 100 milyar TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı.

“Maaş yükü 150-180 milyar TL’yi bulabilir”

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise paylaştığı piyasa notunda EYT’nin getireceği yük ile ilgili şu hesaplamayı yaptı:

“Her ay yaklaşık 40-50 bin kişinin emekli olduğu düşünüldüğünde EYT düzenlemesi ile beraber ek 1,8 milyon kişinin emekli olacağı belirtilebilir.

“Bu durumda maaş yükünün yaklaşık 150-180 milyar TL, beraberinde hem kamu hem de özel sektöre getireceği kıdem tazminatı yükünün de 300 milyar TL’yi aşabileceği söylenebilir.”

Bloomberg HT’nin haberine göre bütçede 11 aylık gerçekleşmelere bakıldığında bütçe dengesinin ekside olduğu görülüyor.