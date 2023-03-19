Tahran: Suudi Arabistan Kralı Salman, ikili görüşmeler için İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi davet etti

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27 dakika önce

Tahran yönetimi, Suudi Arabistan’ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi diplomatik lişkileri yeniden tesis etmek amacıyla Riyad’a davet ettiğini söyledi.

İranlı yetkililer, davetin Reisi tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Davete ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, davetin Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz tarafından gönderilen bir mektupla yapıldığını söyledi.

Daveti Twitter hesabından duyuran Cemşidi, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahian ise Cemşidi’nin paylaşımından önce Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tarafın önerilen üç yerden birinde dışişleri bakanları düzeyinde yüz yüze görüşme olasılığını konuştuğunu söyledi. Bakan üç yerin neresi olduğuna dair detay vermedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahian

Tahran ve Riyad yönetimleri, bundan 10 gün önce, Çin’in arabulucuğuyla yıllar sonra büyükelçiliklerin iki ay içinde yeniden açılması konusunda anlaşmıştı.

İki ülke baştan Yemen ve Suriye olmak üzere pek çok konuda anlaşmazlık içindeydi.

Suudi Arabistan, 2016 yılında Tahran’daki büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İran’la ilişkileri koparmıştı. Saldırı, Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Nimr al-Nimr'i idam etmesinin ardından yaşanmıştı.

Söz konusu anlaşmadan bu yana, bölgede İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte, bölge siyasetinde de köklü bir değişimin olabileceği ve gerilimlerin azalabileceğine yönelik güçlü bir iyimserlik söz konusu.

AFP’nin aktardığına göre İran Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın ardından geçen hafta Bahreyn ile ilişkilerin de yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılayacağını bildirdi.