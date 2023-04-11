İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak

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Yazan, Sean Seddon

Unvan, BBC News

14 dakika önce

İngiltere’de bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak.

Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek.

Söz konusu plan bugün halka duyurulacak.

Öte yandan sigara üreticileri ile de sigarayı bırakma yönünde tavsiyeleri paketlerin içerisine yerleştirme yönünde müzakereler yürütülecek.

Hükümet, İngiltere’de 2030 yılında sigara içen nüfusu yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.

Söz konusu planda reşit olmayanlara yönelik ve yasa dışı elektronik sigara satışını da engelleme de hedefler arasında.

Hükümet, İngiltere’de sigara içen her beş kişiden neredeyse birinin psikolojik bir destekle birlikte, sigarayı bırakma kitini de alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Neil O'Brien’ın Salı günü yapacağı konuşmada, ücretsiz elektronik sigara politikasının dünyada türünün ilk örneği olacağını söylemesi bekleniyor.

O’Brien konuşmasında “Hayat boyu sigara içen her üç kişiden ikisi sigaradan ötürü ölecek. Piyasada doğru kullanıldığında sizi öldürecek tek ürün sigaradır" diye konuşacak.

İngiltere'de kadınların yüzde 9'unun hamilelik sırasında hala sigara içtiği tahmin ediliyor. Hükümet, finansal ve psikolojik destekle atılan bazı adımların geçmişte işe yaradığını belirtiyor.

Yetkililer, söz konusu planın yaklaşık 45 milyon sterline mal olacağını tahmin ediyor. Bu miktar sağlık bakanlığının bütçesinden finanse edilecek, ancak yerel makamlar tarafından yönetilecek.

Sigara tüketimine karşı mücadele eden Action on Smoking and Health (AHS) adlı örgütün lideri Deborah Arnott, atılacak adımlardan dolayı memnun olduklarını söyledi.