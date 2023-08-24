Genk - Adana Demirspor maçı Belçika medyasında: ‘KRC Genk Adana’da 35 derece sıcakta gerçekten terleyecek’

Kaynak, DHA

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

40 dakika önce

UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında uzatmada attığı golle Adana Demirspor’u 2 - 1 yenen Belçika ekibi KRC Genk mutlu ancak huzurlu değil.

Belçika medyasına göre, Avrupa’da kötü bir başlangıç yapan Genk, son 15 dakikada “kanamayı durdurdu” ancak bu, Adana’da tur için yeterli görünmüyor.

Medya, özellikle rövanş karşılaşmasının Adana sıcağında oynanacak olmasını, KRC Genk açısından en büyük olumsuzluklardan biri olarak değerlendiriyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Genk, Avrupa’ya tutunabilmek için son şansı olan Konferans Ligi elemesi için Adana Demirspor karşısına çıktı.

Belçika medyasına göre, mavi - beyazlı takımın kötü gidişi Adana Demirspor karşısında da devam etti.

Maça daha iyi başlayan konuk ekip oldu. Adaba Demirsporun rakibine göre daha diri bir görünüm sergilemesine rağmen ilk yarı beklediği gole ulaşamadı.

Belçika medyasındaki yorumlar, “Genk’in yeni bir trajedinin eşiğinde olduğu” yönündeydi.

İkinci yarının hemen başında Adana Demirspor’un Emre Akbaş’ın ayağından golü bulması, Belçika ekibinde tedirginliği daha da arttırdı.

Flaman kamu yayıncısı VRT’ye göre, maçın son yarım saatine girildiğinde, Genk için “yeni bir darbe yaklaşıyormuş gibi görünüyordu.

Ancak yedek oyuncu Tolu ve Muñoz, maçın son 15 dakikasında Genk’e can simidi uzattı.

Kendi sahasında son 6 maçını kaybeden Genk, 90 + 3’te bulduğu golle, Cegeka Arena’da haftalar sonra galibiyet yüzü gördü.

Peki bu sonuç, haftaya Genk’in Konferans Ligi’nde gruplara kalması için yeterli olacak mı?

Belçika medyasına göre, KRC Genk’in işi Adana’da hiç de kolay olmayacak.

Fransızca kamu yayıncısı RTFB’ye göre, Genk, Adana Demirspor’a karşı son kartını oynadı.

Mavi - beyazlılar kanamayı biraz olsun durdurdu ancak kamu yayıncısı kanala göre bu yeterli değil.

Het Nieuwsblad gazetesine göre de, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrik Kluivert, Hollanda ekolünden bir antrenör olduğunu bir kez daha gösterdi.

Adana Demirspor dikkatli bir kurguyu tercih etti ve sahayı büyük tuttu. Ancak KRC Genk daha iyi olan takımdı.

Gazetenin yorumunda, önümüzdeki Perşembe günü KRC Genk’in küçük bir avantajla Adana'ya gideceği vurgulanarak, “Mavi - beyazlılar orada, 35 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta, Konferans Ligi grupları için bilet arayışı sırasında sadece mecazi olarak terlemeyecek” dendi.

HLN gazetesi ise, Teknik Direktör Kluvert ve Adana Demirspor’un Belçika’da rahat bir görüntü sergilediğine vurgu yaptı.

Gazete, Kluvert’ın, maç önce Hasselt şehrinde dolaşıp, hayranları ile fotoğraf çektirdiğini, ateşli blr taraftara sahip olan Adana Demirspor’un da stadyumdaki ortamdan etkilenmediğini aktardı.

Ancak HLN’nin yorumunda, özellikle maçın son anlarında KRC Genk’in yaptığı geri dönüşün “Demirspor'un mucize bir takım olmadığını” ortaya çıkardığı savunuldu.