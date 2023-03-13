İran’da Mahsa Amini protestolarında gözaltına alınan 22 bin kişiye af çıktı

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24 dakika önce

İran, geçtiğimiz aylarda ülkeyi saran hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan 22 bin kişiye af çıktığını açıkladı.

İran'daki yargı erki başkanı Gholamhossein Mohseni, bunların büyük bir kısmının gözaltında olduğunu ve mahkemeye çıkmayı beklediğini söyledi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında ölümü üzerine İran'da Eylül ayı ortasında protestolar başlamıştı.

Aylarca devam eden protestoların İran hükümetinin 1979 İslam devriminden bu yana karşılaştığı en ciddi zorluklardan biri olduğu belirtilmişti.

Hükümet, protestolar sırasında gözaltı sayısına ilişkin resmi istatistik paylaşmadı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) protestoların ilk 82 gününde en az 18 bin kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak af çıkarılanların sayısı, insan hakları örgütlerinin tahminlerinden daha yüksek.

BBC Farsça Servisi, birçok kişinin gözaltına alınmadığını ancak hakkında işlem başlatılmış olabileceğini aktarıyor.

Şubat ayının sonunda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yargının "onbinlerce sanık ve hükümlünün affı ve cezalarının hafifletilmesi" teklini kabul etmişti.

İran tarafından yapılan son duyuru, hükümetin protestoları bastırma çabalarının ölçeğini resmi olarak kabul ettiğine işaret olarak kabul ediliyor.

Öte yandan HRANA'ya göre protestolar sırasında en az 529 kişi hayatını kaybetti.

Aralık ayından bu yana ise dört protestocu ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra idam edildi.