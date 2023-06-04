Devir teslimde yeni Maliye Bakanı Şimşek'ten 'rasyonel zemin' vurgusu

Kaynak, DHA

4 Haziran 2023, 15:18 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine üyelerinin açıklanmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor.

Hazine Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum'dan ve İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya ise görevi Süleyman Soylu'dan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç makamı Bekir Bozdağ'dan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise görevi Mehmet Muş'tan teslim aldı.

İlk devir teslim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi: "Biz nasıl görevimizi yerine getirdiysek arkadaşlarımız da görevlerini yerine getirecek. Biz iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama eksikleriniz olabilir. Bu manada arkadaşlarımdan ve aiz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.

Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır da şunları söyledi "Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." derken, Varank için "Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak, DHA

Kaynak, DHA

Şimşek: Rasyonel zemine dönmekten başka çare yok

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı.

Nebati "Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışarak sürdürdüm. Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi ülkemize eserler kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Ardından sözü alan Mehmet Şimşek ise şöyle konuştu.

"Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz oalcaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi Murat Kurum'dan devraldı.

İçişleri Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devraldı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince aziz milletimiz ve devletimizin emrinde olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. "

Kaynak, DHA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni de tamamlandı. Yeni bakan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Göreve veda eden Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, okul müdürlerime ve idari tüm personelmize birlikte yol yürüdüğümüz için şükranlarımı sunuyorum. Tek duam vardı bakanlığa başlarken, girdiğim gibi çıkabilmek. Allahımıza hamd ediyorum duamı kabul ettiği için. Yusuf hocamın bakanlığını tebrik ediyorum."

Ardından söz alan Yusuf Tekin ise şunları kaydetti: "2018'den bu yana Türkiye'de pek çok şey değişti. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz. Üzerimize düşen ne varsa, sorumluluktan kaçmadan devam yapacağız." Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Bozdağ, "Kendisinin yardımcısı olacağız, kabinemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı.