'Oğlumun hayatı, BP'nin kârı için feda edildi'

Kaynak, BBC/JessicaKelly Fotoğraf altı yazısı, Ali, 21 yaşında lösemiden öldü.

29 Nisan 2023, 10:25 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Hüseyin Calud, oğlu Ali'nin yaşadığı petrol yatağı çevresindeki topluluklarda kanserin "grip kadar yaygın olduğunu" söylüyor

Hüseyin Calud oğlu için "Doğayı seviyordu. Dünyada en çok sevdiği yer bahçeydi. Çocukların dışarda oynayıp, özgürce nefes almasını isterdi" diyor.

Ali 21 yaşında lösemiden öldü. Doktoru bu hastalığa bölgedeki yoğun kirlenmenin neden olduğunu söylüyor.

Ali'nin ailesinin evi, Irak'ın güneyindeki Rumeyle'de, İngiliz petrol şirketi BP tarafından işletilen bir petrol sahasındaydı.

Ali'nin cenazesinde babası ağladı ve "Bayram geldi, sen yoksun" diye bağırdı. Ali, 21 Nisan'da, Ramazan Bayramı'nda hayatını kaybetti.

Ali'ye kanser teşhisi ilk olarak 15 yaşında kondu ve o günden bu yana ısrarla, BP'nin işlettiği, mahallesine yasaları ihlal eder şekilde yakın olan petrol sahasından tutuşturma nedeniyle yayılan zehirli gaza karşı kampanyaya girişmişti.

Tutuşturma, petrol çıkartılması sırasında yapılan, zehirli atık gazların yakılması işlemi.

Fotoğraf altı yazısı, Rumayla, dünyada en çok tutuşturma işleminin yapıldığı petrol sahası.

Ali, geçen yıl BBC News Arapça'nın bir belgeseli için yaşamını belgelemişti. Belgeselde, gazın açık bir şekilde yakıldığı petrol sahaları yakınlarında yaşayan Iraklı topluluklardaki lösemi riskinin arttığını ortaya çıkartmıştı.

Ali bize "Futbol oynardık ama sonra hemen içeri girmek zorundaydık, çünkü bizi boğan bulutlar vardı ve gökten petrol yağıyordu" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte Rumayla kentine "mezarlık" diyorlardı. Çünkü kentteki kanser düzeyleri çok yüksekti ve bunun tutuşturamadan kaynaklandığından şüpheleniyordu.

Ali BBC ekibi için video günlükleri kaydetti ve bu şekilde görüntülememize izin verilmeyen, yüksek güvenlikli alandaki büyük kirliliğin ifşa edilmesine yardımcı oldu.

Ölümünden haftalar öncesine kadar, bize petrol kirliliğini belgeleyen videoları göndermeye devam etti.

Son videolarından birinde, yanakları kanser tedavisinde kullanılan steroidlerin etkisiyle şişmiş bir şekilde, Ali devam eden umutsuzluğunu dile getiriyordu.

"BBC belgeselinden sonra BP ve hükümet Irak kentlerindeki kirliliği ve gazları azaltacaklarını söylediler ama maalesef herhagi bir şey değişmedi."

Fotoğraf altı yazısı, Ali, evinin yakınlarındaki petrol yangınlarının önünde.

Ali, aynı zamanda 27 Nisan'daki hissedarlar toplantısında, BP'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernand Looney'ye, topluluğunda devam eden kirlilik konusunda meydan okumayı planlıyordu.

Onun yerine babası konuştu. Looney'ye internet üzerinden görüntülü konuşma ve Irak'ın güneyinden bir çevirmenle birlikte şöyle dedi;

"Kapımdan, günün 24 saati tutuşturmadan kaynaklanan siyah dumanı ve bu tutuşturmalarda görebiliyorsunuz."

"Bazen nefes almak çok zor ve petrol gökten yağıyor...kanser o kadar yaygın ki, burada grip gibi."

Hüseyin, oğlunun yaşamının petrol devinin kârı için feda edildiğini söylüyor.

BP'nin kârı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, geçen yıl iki katından fazla yükselip, 27,7 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf altı yazısı, Hüseyin ve Ali Rumeyle'den yükselen siyah dumanlardan şikayet ediyordu.

BP'nin patronu Looneş Hüseyin'e başsağlığı dileklerini iletti ve şirketinin Rumayla'daki ortaklarıyla birlikte, petrol sahasındaki tutuşturma işlemlerini azalttıklarını ve sahadaki siyah duman sorununu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Yıllık toplantıdan önce, İngiltere'nin en büyük emeklilik fonları, BP'nin Yönetim Kurulu Başkan'nın, iklim değişikliği konusundaki planlarını zayıflatmasını gerekçe göstererek, yeniden atanmasına karşı oy kullandı.

Emeklilik fonlarından biri olan Nest, aynı zamanda Ali'nin yer aldığı BBC belgeselini gördükten sonra, BP'nin tutuşlama faaliyetlerini azaltma hamleleri konusunda kaygıları olduğunu söyledi.

Hüseyin oğlunu bir "kahraman" olarak tanımladı ve oğlunun tedavisi boyunca iyimser olduğunu ve "hastalıktan ya da ölümden korkmadığını" belirtti.

Fotoğraf altı yazısı, Irak'ta topluluklar, tutuşlamaların yanında yaşıyor.

Hüseyin, oğlunun ölümünün bir tür değişim getireceğini ve "şirketlerin ve ülkelerin sadece Ali için değil, herkes için güçlü bir tutum sergilemesini" umuyor.

Ali, ölümünden önce Irak için gördüğü rüyayı paylaşmıştı:

"Umarım gelecekte bu petrol şirketleri gider ve gaz salımları durur da, çocuklar huzurla yaşayabilir."