Yokoluş İsyanı: 2023'te iklim aktivistleri olarak kamu düzenini bozucu nitelikte eylemler düzenlemeyeceğiz

Kaynak, Yokoluş İsyanı

15 dakika önce

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla eylemler yapan Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, yeni yıla girerken "Bırakıyoruz' başlıklı bir açıklama yaptı. Grup, kamu düzenini bozucu eylemlerini geçici olarak durduracağını açıkladı. Grup, 2023 için benimsediği taktiği "Tutuklanma yerine katılım, barikatlar yerine ilişkiler" olarak açıkladı.

Yokoluş İsyanı 1 Ocak'ta yayımladığı yazılı açıklamada İngiltere Parlamentosu’nda geçen yıl tartışılan 'Polis, Suç ve Ceza Tasarısı'yla ilgili endişelerini dile getirdi.

"Konuşmanın ve eyleme geçmenin suç sayıldığı bir dönemde, kolektif güç oluşturmak, sayıca güçlenmek ve ilişkiler kurarak gelişmek radikal bir eylemdir" diyen grup şu ifadelere yer verdi:

"Extinction Rebellion, herkesi bu çalışmaya dahil etmekte ve kimseyi geride bırakmamakta kararlı çünkü herkesin oynayacak bir rolü var.

"Bu yıl, birlikte durduğumuzda görmezden gelinmesi imkansız hale geldiğimiz için, tutuklanma yerine katılıma; barikatlar yerine ilişkilere öncelik veriyoruz."

İngiltere 'de polise protestolara müdahale için geniş yetkiler tanıyan "Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı"nda protestocuların kendilerini bir nesneye kilitlemeleri ya da bağlamaları ve yolları kapatmaları 6 aya kadar hapis veya sınırsız para cezaları gerektiren suçlar olarak tanımlanıyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2018 yılından beri iklim krizi protestoları düzenleyen Yokoluş İsyanı, bu protesto taktiklerini yaygınlıkla kullanan gruplardan biri olmuştu.

Tartışmalı yasa tarasısı ise 2022'de Avam Kamarası'ndan geçti ve Lordlar Kamarası'nın gündeminde.

'Çok az şey değişti'

Kaynak, Yokoluş İsyanı Fotoğraf altı yazısı, Kasım ayında XR protestocuları İngiltere Çevre Bakanlığı önünde deniz yaşamını korumaya yönelik politika taleplerini iletmişlerdi.

XR bu yıl, 9 Nisan'da başlayan ve 9 gün süren eylemleri kapsamında Londra'nın merkezinde kalabalık yolları kapatmış, şehrin en işlek köprülerini işgal etmişti.

Fosil yakıtlara yapılan yatırımların durdurulmasını talep eden aktivistler, düzenledikleri eylemlerin Londra'da normal hayat düzenini bozmayı ve olabildiğince çok sayıda insana ulaşmayı hedeflediğini söylemişti.

4 yıllık hareketin "iklim eyleminde, iklim tartışmasında ve genel olarak dünyada önemli bir değişim yarattığını söyleyen grup, buna karşın "çok az şey değişti" diyor ve ekliyor:

"Salımlar artmaya devam ediyor ve gezegenimiz gittikçe artan bir hızla can çekişiyor."

Yokoluş İsyanı yeni döneminde kamu düzeni yerine "gücün kötüye kullanımının, güç dengesizliklerinin ve güç anlatılarının bozulmasını" önceliklendireceğini söylüyor:

"Birden çok krizin bir arada yaşanması, harekete geçmemiz ve geleneksel ayrımların ötesine geçmemiz için bize eşsiz bir fırsat sunuyor.

"Rahatsız edici veya zor olabilir, ancak tüm sosyal, çevresel ve adalet hareketlerinin gücü birlikte çalışmakta yatar...hayatta kalmak için birleşmeliyiz." ifadelerini kullanıyor.

'Kilitleri, yapıştırıcıları ve boyaları geride bırakabiliriz'

Kaynak, Yokoluş İsyanı Fotoğraf altı yazısı, Yokoluş İsyanı eylemcisi doktorlar, Kasım'da Londra'da JP Morgan bankasının camlarına ellerini yapıştırarak, bankanın fosil yakıt fonlamasını durdurmasını talep etmişti.

Yokoluş İsyanı, Yurttaş Meclisleri aracılığıyla iklim ve ekolojik adalet tartışmalarının kamuya açık ve "demokratik" bir şekilde yapılmasını amaçlıyor.

Grup bu yılki ilk büyük kitlesel protestosunu 21 Nisan'da yapacak.

İngiltere Parlamentosu önüne 100 bin kişiyi çağıran protestoda eski taktiklerini geride bırakacağını söyleyen grup şu ifadeleri kullanıyor:

"Parlamento Binasını çok sayıda insanın çevrelemesi, kilitleri, yapıştırıcıları ve boyaları geride bırakabileceğimiz ve bunun yerine, görmezden gelinmesi imkansız bir an yaratmak için kritik bir insan kitlesine olan inancımızı gösterebileceğimiz anlamına geliyor."