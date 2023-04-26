Kılıçdaroğlu'ndan 'kirli işler' videosu: 'Seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar'

Kaynak, @kilicdarogluk Fotoğraf altı yazısı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

19 dakika önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Kirli işler" başlıklı bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ile muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

"Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar."

Kılıçdaroğlu, 3 dakika 40 saniyelik videosunda, bu çevrelerin seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

"Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, 'Halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım' dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin."

'Sonunda Hak galip gelecek, halk galip gelecek'

Kılıçdaroğlu adını vermediği çevrelerin, WhatsApp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yaydıklarını, İstanbul Sultanbeyli’de bir matbaanın, CHP logosuyla partisini "terör yanlısı" gibi gösteren sahte parti broşürü bastığını söyledi.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da, yerel seçimleri kazanacakları anlaşıldığında çeşitli karalama kampanyaları başlatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisine de türlü iftiralar atıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Yok PKK yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar. Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş" dedi.

"Sonunda Hak galip gelecek, halk galip gelecek" diye konuşan Kılıçdaroğlu, seçmenlere "nezaketi elden bırakmama" çağrısı yaptı.

"Onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin" diyen Kılıçdaroğlu, videosunu şu sözlerle noktaladı: