Yunanistan'da 21 Mayıs'ta genel seçimlerin yapılmasına onay

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 21 Mayıs seçimlerini resmen ilan etmek için Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou’yu ziyaret etti

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

18 dakika önce

Yunanistan’da 21 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin süreç resmen başladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan anayasası gereğince 21 Mayıs seçimlerini resmen ilan etmek için Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou’yu ziyaret etti.

Miçotakis, Yunan Cumhurbaşkanına, bakanlar kurulunun genel seçimlerin 21 Mayıs 2023’te yapılmasına yönelik alınan kararı tebliğ etti.

Cumhurbaşkanının sembolik onayından sonra seçim tarihi Yunan parlamentosunun girişine asıldı ve parlamentonun seçimler nedeniyle dağıtıldığı duyuruldu.

Anayasa gereğince parlamentonun dağılmasıyla birlikte, seçimlerin tamamlanmasına kadar ülkeyi, Başbakanlığı üstlenen Yargıtay başkanlarından biri yönetecek.

Seçim tarihinin resmen ilan edilmesiyle siyasi parti liderleri seçim kampanyalarını yürütmek amacıyla yapacakları ziyaretlere hazırlanmaya başladılar.

Nabız yoklamaları yüzde 30’larda dalgalanan iktidardaki Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) önde bulunduğunu gösteriyor.

Yüzde 25’lerde dalgalanan Aleksis Çipras liderliğindeki radikal sol SYRİZA ikinci; bu seçimlerde “kilit” parti rolü oynaması beklenen, Nikos Androulakis liderliğindeki sosyalist PASOK ise yüzde 10’larda dalgalanan oylarıyla üçüncü sırada geliyor.

Ancak 21 Mayıs seçimleri “nisbi seçim” sistemiyle yapılacağından hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için gereken yüzde 46.7 oranını ulaşamayacağı düşünülüyor.

Bu nedenle seçimlerin Temmuz ayı başlarında, bu kez salt çoğunlukla tekrarlanması söz konusu.

İkinci seçimlerde ise bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için en az yüzde 38’i tutturması gerekiyor.

Bu durumda ilk seçimlerde birinci gelecek partinin, ikinci seçimlerde yüzde 38’i tutturabileceği varsayılıyor.