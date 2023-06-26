Putin: Wagner'in isyancı liderleri adalete teslim edilecek

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

bir saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonu isyan eden paralı asker grubu Wagner'in liderlerini, "ülkesinin kanlı bir çekişme içinde boğulduğunu görmek istemekle" suçladı. Televizyondan halka hitap eden ve kısa konuşmasında tamamen iğneleyici bir dil kullanan Putin, isyanın organizatörlerini "adalete teslim etme" sözü verdi.

Wagner'in düzenli birliklerini ise "vatansaverler" olarak nitelendiren Putin, onların orduya katılmalarına, Belarus'a gitmelerine ya da evlerine dönmelerine izin verileceğini söyledi.

Putin konuşmasında, Wagner lideri Yengeni Prigojin'i, adını anmadan "Rusya'yı arkadan bıçaklamakla" suçladı.

Kendi kriz yönetimiyle bir felaketi önlediğini savunan Putin, Rus halkını birlik ve bütünlük içinde hareket ettiği için övdü, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko'ya da sorunun barışçıl yollardan çözümüne katkı sağladığı için teşekkür etti.

Putin dün güvenlik yetkililerini toplantıya çağırmıştı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı toplantıya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov katılmadı.

Prigojin ise isyan öncesi Şoygu ve Gerasimov'un görevden alınmalarını istemişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Wagner lideri Yevgeni Prigojin

Wagner lideri isyanı noktalamasının ardından Telegram'da yayımlağı ilk sesli mesajda, hükümeti devirmeye çalışmadığını söyledi.

Kremlin'in Wagner birliklerinin doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde olması tehdidi sonrası öfkelendiğini belirten Prigojin, Belarus lideri Lukoşenko'nun Wagner'in faaliyetlerini bakanlığın kontrolü dışında sürdürmesi için kendisine yardım etmeyi önerdiğini açıkladı.

Prigojin, isyanıyla Rus savunma yetkililerinin Ukrayna savaşındaki hatalarını protesto ettiğini ve Wagner'in her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

"Rus askerlerinin kanının dökülmesini durdurmak için isyana son verdim" diyen Prigojin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı Rus siviller, Moskova'ya yürüyüşümüzü durdurmamız nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Adalet Yürüyüşü, Rusya'nın her yerinde güvenlikle ilgili ciddi sorunlar olduğunu ortaya çıkardı. Evet, Wagner birlikleri kendilerine saldıran helikopterleri düşürdü, bazı Rus askerleri hayatını kaybetti. Ancak karada tek bir askeri bile öldürülmedi. Yaşananlardan dolayı üzgünüz ama onlar da bizi füzelerle vuruyor ve bombalıyorlardı."

Prigojin'in halen nerede olduğu bilinmiyor.

Lukoşenko'nun arabuluculuğunda varılan anlaşmayla, Prigojin'e yönelik suçlamaların düşürüldüğü ve onun Belarus'a gitmesine izin verileceği bildirilmişti.

Ancak Rus devlet medyasında, Prigojin hakkındaki soruşturmanın sürdüğüne dair haberler yayımlandı.

Wagner birlikleri Rusya'da Cumartesi günü Rostov on Don ve Voronej kentlerini ele geçirmiş, Moskova'ya ilerlemeye başlamıştı.

Putin, Rusya Devlet Televizyonu'ndan halka hitap etmiş ve silahlı isyanını kınadığı Wagner'i "vatan hainliği" ile suçlamıştı.

Belarus'un arabuluculuğunda varılan anlaşma sonrası Wagner lideri Yevgeni Prigojin birliklerinin üslerine dönmesini kabul etmişti.

Anlaşma uyarınca Prigojin Belarus'a gidecek, ona ve Wagner birliklerine yönelik tüm suçlamalar düşürülecekti.

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, birliklerinin Rusya'ya karşı tüm cephelerde ilerleme sağladığını söyledi ancak detay vermedi.

Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Rivnopil köyünün geri alındığını doğrulamıştı.

Zelenskiy ise dün için "Bizim için mutlu bir gündü. Buna benzer daha fazla gün geçirmemizi diliyorum" dedi.

Ukrayna lideri ülkenin doğusundaki Bahmut kenti yakınlarında savaşan askerleri ziyaret etmiş ve karşı saldırıya geçen askerlerin moralini artırmak için çeşitli ödüller dağıtmıştı.