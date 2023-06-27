Merdan Yanardağ'ın avukatı: Müvekkilimin Öcalan'la ilgili sözleri bağlamından koparıldı, tutuklama kararına itiraz edeceğiz

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

bir saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, müvekkilinin sözlerinin bağlamından koparıldığını, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Tutuklama kararının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Durna, Yanardağ'ın “4 Soru 4 Yanıt” adlı uzun bir programının 15-20 dakikalık bölümününün Öcalan'a ayrıldığını, programın "4-5 dakikalık montajlanmış, cımbızlanmış halinin" sosyal medyada dolaştığını söyledi.

"O halinin çözümü yapılmış ve soruşturma başlatılmış. Yani bu sözler bize ait. Ama bu sözler bağlamından koparılmış, birbirine yapıştırılmış. Derdimizi de anlatmıyor" diyen Durna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtiraz hakkımız var. Bunu kullanacağız. Ben, hukuki açıdan soruşturma dosyasının boş bir dosya olduğu, dayanaksız bir dosya olduğu, suç unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyim" dedi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna

'Soruşturma dosyasında program kaydı yok, tutuklama delili montaj video'

Daha sonra TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu "Açıkça" programına konuk olan Durna, soruşturma dosyasında program kaydının tamamının olmadığını, kararda delil olarak sosyal medyadaki montaj videonun dikkate alındığını söyledi.

" 'Merdan Yanardağ bu sözleri neden söyledi?" deniyor. Öncelikle belirtmeliyim ki ortada ciddi bir manipülasyon ve çarpıtma var. Buna vurgu yapmak lazım" diyen Durna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturmaya konu olan program 20 Haziran’da yapıldı. Ama 19 Haziran’da Galip Ensarioğlu’nun Gazete Duvar’da yayımlanan bir röportajı var. Röportajda Ensarioğlu’nun Demirtaş, Öcalan ve Kandil’e dair değerlendirmeleri var. Merdan Yanardağ, TELE1’deki programda Ensarioğlu’nun açıklamalarını yorumlayıp eleştiriyor. Sanki Merdan Yanardağ özellikle bu konuda bir program yapılmış bir izlenim var. Bunu düzeltmek lazım."

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanaldaki “4 Soru 4 Yanıt” programında Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatmıştı.

Yanardağ, "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma nedeniyle Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Yanardağ ifadesinde neler dedi?

Diken gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre Merdan Yanardağ, sorgusunda AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun konuşmasını eleştirdiğini belirterek, “Sanki o görüşleri eleştirmiş değil de destekleyip ileri taşımış kişi olarak buraya getirildim” dedi.

Merdan Yanardağ, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Sosyal medyada trollerin siyasal nedenlerle toplumu kin ve düşmanlığa sevk edecek bir kampanya yürüttüklerini belirten Yanardağ, "Benim bir terör örgütünü ve liderini övdüğüm öne sürüldü. Hükümetin bir af hazırlığında olduğunu belirten bir konuşma nedeniyle bunun bir önceki gibi hüsranla sonuçlanabileceğini açıkladım" dedi.

"Tecrit kavramı da milletvekilinin konuşmasında geçmektedir" diye konuşan Yanardağ ayrıca şunları söyledi:

"Hukuken tecrit konuşmasının suç olmadığını düşünüyorum ama suç olduğu varsayılsa dahi çözüm süreci başlatılacaksa dahi bunun nasıl olacağını ve kapsamını herkesin bilmesi gerektiğini belirttim ve ‘Abdullah Öcalan siyasetçiler tarafından bir siyaset yöntemi olarak kullanılıyor’ dedim. ‘Madem öyle kaldırın tecriti, biz de ne dediğini öğrenelim. Avukatları ve ailesiyle görüşsün, biz de öğrenelim’ dedim. Bunu kaldırmayıp bunun yerine kendileri konuşmaktadır."

" ‘Suçu ve suçluyu övme’ veya ‘terör örgütünü övme’ niyetim yoktur. Felsefi inançlarım dünya görüşüm nedeniyle terör eylemlerini, eylemleri gerçekleştiren örgütleri övmem mümkün değildir."

‘Yakında Sayın Öcalan da demeye başlarlar’ denen bölümde ‘Abdullah Öcalan da yıllardır çok okuyor, filozof olmuştur’ şeklindeki deyimler de iktidara yakın medyanın daha öne kullandığı kavramlardır. Bir tanesini Hilal Kaplan kullanmıştı. Yakın bir gelecekte tüm bunları kullanacaklarını öngörmekteyim. Benimki sadece gazetecilik faaliyetidir."

Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ülkemiz adına utanç verici, derhal serbest bırakılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İYİ Partili Erdem: Yanardağ'ın söylediklerine de, söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 25 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “4 Soru 4 Yanıt” programından yaklaşık 1 dakikalık bir klibin videosunu paylaşarak Yanardağ'ı eleştirerek, "Yok artık insaf ayıp artık ayıp. Hiç mi sınırınız yok. Başlarım ben onun kitap okumasına da, siyasetine de" demişti.